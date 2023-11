Guinée : tirs à Conakry, la prison aurait été attaquée

Selon le correspondant TV5MONDE sur place et AFP

Depuis quatre heures du matin ce samedi 04 novembre 2023, des tirs nourris ont commencé à crépiter à Kaloum, centre administratif de la capitale Conakry.

Selon les premières informations recueillies auprès des habitants de la commune, la maison centrale de Coronthie où se trouvent plusieurs détenus célèbres aurait été attaquée par un groupe d’hommes armés, non encore identifiés, nous rapporte notre correspondant sur place.

Pour l’heure, pas de sortie ni d’entrée à Kaloum. La situation reste confuse.

"Le centre ville est bloqué depuis l'aube, pas d'entrée ni de sortie", a déclaré un commerçant, également sous le couvert de l'anonymat.

"On voulait aller au port où je travaille, mais nous avons été empêchés (de passer) à l'entrée de la presqu'île de Kaloum, où des blindés ont été déployés", a-t-il ajouté.

Plusieurs témoins ont rapporté que les rues étaient désertes et que des blindés avaient été déployés.

Kaloum, situé sur une péninsule, est le siège de la présidence, du gouvernement, des institutions, du quartier général de l'armée mais aussi de la prison centrale. Certains témoignages ont localisé les tirs près de la prison mais aussi du pont du 8-Novembre, noeud routier crucial pour entrer et sortir du centre.

Un responsable de l'aéroport, éloigné du centre, a indiqué que les avions n'avaient pas décollé samedi matin, les personnels de navigation n'ayant pu rejoindre la plate-forme aéroportuaire depuis Kaloum, où ils passent communément la nuit.

Le coup d'Etat du 5 septembre 2021 est l'un des nombreux putschs et tentatives de putsch qui ont secoué l'Afrique de l'Ouest depuis la prise du pouvoir par des colonels au Mali en août 2020.

Les tirs dans le centre de Conakry interviennent alors que la Guinée, pays à l'histoire politique tourmentée depuis l'indépendance vis-à-vis de la France, tient le procès de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara, détenu dans le centre de la capitale depuis le début des audiences en septembre 2022.

Le capitaine Camara et une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux y répondent d'une litanie de meurtres, actes de torture, viols et autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 par les forces de sécurité au stade du 28-Septembre dans la banlieue de Conakry, où s'étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition, et aux alentours.

Au moins 156 personnes y ont été tuées et des centaines blessées, et au moins 109 femmes violées, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU.

Après le putsch de 2021, le colonel Doumbouya s'est fait investir président et s'est engagé sous la pression internationale à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de deux ans à partir de janvier 2023.

Les Forces vives de Guinée, collectif de partis et d'organisations d'opposition ont dénoncé des engagements non tenus et une dérive autoritaire, évoquant une "dictature naissante".