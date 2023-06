Guinée : trois figures de la société civile relaxées par la justice

La justice guinéenne a relaxé ce mardi 13 juin, trois figures de la société civile. Oumar Sylla alias Foniké Mangué, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry étaient poursuivis pour "attroupement" illégal et "destructions de biens publics et privés", en lien avec une interdiction de manifestations par la junte au pouvoir.