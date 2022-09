Guinée: un homme politique arrêté après avoir critiqué la junte

Un homme politique guinéen de premier plan, Etienne Soropogui, a été arrêté samedi après avoir critiqué les "dérives autoritaires" et l'"isolement total" de la junte au pouvoir, a indiqué un collectif de défense de la démocratie.

Les raisons de l'arrestation de M. Soropogui, qui fut un farouche opposant de l'ancien président Alpha Condé avant d'être libéré par les militaires après leur putsch en 2021, n'ont pas été rendues publiques.

Il a été arrêté dans la banlieue de Conakry, selon les médias guinéens, après avoir participé dans la matinée à une populaire émission sur la radio Fim FM.

"Le peuple de Guinée-Conakry n'accepte plus ces dérives autoritaires perpétrées par la junte militaire", y a-t-il déclaré, critiquant les interpellations de journalistes et de personnalités politiques et de la société civile.

"Si on compte sur la force pour s’accaparer (le) pouvoir et vouloir y rester en éliminant un certain nombre de candidats potentiels (à une future présidentielle), c’est la porte ouverte au chaos", a-t-il dit.

Une période transitoire de gouvernement par les militaires comme celle en cours a "vocation à retourner à l’ordre constitutionnel", a-t-il souligné.

"Les notions creuses de refondation n’ont aucun sens", a-t-il renchéri alors que la junte justifie son intention de diriger le pays pendant encore trois ans par la nécessité d'une telle "refondation" et de réformes profondes.

"La junte est dans une situation d’isolement total", a-t-il ajouté à propos des mesures de rétorsion infligées jeudi aux militaires guinéens par la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao) pour sanctionner leur projet de conserver le pouvoir qu'ils ont pris par la force en septembre 2021.

"Des gendarmes lourdement armés et sans aucun mandat ont enlevé le leader pro-démocratie avant de le déporter à la direction centrale des investigations judiciaires" de la gendarmerie, a dit dans un communiqué le Front national de défense de la Constitution (FNDC), collectif qui porte la voix de ce qui reste de l'opposition.

"Cette nouvelle forme d'arrestation et de persécution extrajudiciaire des activistes pro-démocratie confirme la volonté (de la junte) d'user de tous les moyens illégaux pour se maintenir au pouvoir", dit le FNDC, dont deux leaders, Oumar Sylla alias Foniké Mangué et Ibrahima Diallo, ont été arrêtés fin juillet.