Haine en ligne : la justice kényane ouvre la voie à un procès de Meta à propos du conflit au Tigré

La justice kényane s'est déclarée compétente pour juger du rôle de Meta, accusé de n'avoir pas modéré suffisamment la diffusion de contenus prônant la haine et la violence durant le conflit au Tigré, ouvrant la voie à un procès.

Deux Ethiopiens et une ONG locale, l'institut Katiba, accusent Facebook d'avoir "promu des contenus préjudiciables" pendant la guerre entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles de la région du Tigré, qui fit plus de 600.000 morts entre novembre 2020 et novembre 2022 selon l'Union africaine.

Abrham Meareg affirme que son père, professeur d'université, a été tué à la suite de posts publiés sur Facebook en novembre 2021, où figuraient ses nom, photo et adresse, le fait qu'il faisait partie du mouvement rebelle tigréen, et qui l'accusaient d'avoir volé beaucoup d'argent, ce que sa famille nie.

Fisseha Tekle, chercheur à Amnesty International, affirme avoir été la cible d'un discours de haine en raison de son travail.

Alors que Meta, la maison-mère de Facebook, avait fait valoir que cette question ne pouvait être jugée qu'aux Etats-Unis, la Haute Cour de Nairobi a estimé jeudi qu'elle était compétente pour se saisir de cette affaire, notamment car les modérateurs de contenus de Facebook étaient basés au Kenya à cette époque. Elle a publié vendredi sa décision, que l'AFP a pu lire.

L'affaire soulève "des préoccupations fondamentales quant aux actes ou omissions qui ont pu être commis concernant le contenu publié sur la plateforme Facebook par des modérateurs de contenus basés au Kenya et qui peuvent avoir un impact sur le respect des droits de l'Homme en dehors du Kenya", a déclaré ce tribunal.

Le procès, dont la date n'a pas encoré établie, examinera dans quelle mesure les plateformes et leurs algorithmes peuvent être tenus responsables en cas de violations des droits humains, a-t-il encore estimé : "Il s'agit de questions d'intérêt public liées à la protection des droits et libertés fondamentaux à l'ère numérique."

Meta a fait appel de la décision, selon Amnesty. Contactée par l'AFP, l'entreprise a indiqué qu'elle ne pas souhaitait pas faire de commentaires.

"La décision rendue aujourd'hui est une étape positive vers la responsabilisation des grandes entreprises technologiques", s'est réjouie Mandi Mudarikwa, d'Amnesty International, qui soutenait les plaignants.

"L'idée de considérer les pays autres que les États-Unis et l'Europe comme de simples marchés où l'on peut faire des profits en l'absence d'obligation de rendre des comptes doit être questionnée", a-t-elle ajouté dans un communiqué.