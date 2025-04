Hausses des droits de douane aux États-Unis : quelles conséquences pour les économies africaines ?

Qui sont les pays africains les plus touchés par les hausses des droits de douane ?

Sur les 54 pays africains, 51 sont frappés par une hausse des droits de douane des États-Unis avec des taux de droits de douane variant de 10 % à 50 %. Les produits en provenance du Lesotho, selon les chiffres publiés par le ministère du commerce des États-Unis, seront taxés à hauteur de 50 %. Les biens de Madagascar exportés vers les États-Unis seront imposés à un taux de 47 %. Un taux de douane de 30 % sera appliqué aux importations de biens en Afrique du Sud et en Algérie. Les biens et produits agricoles ivoiriens seront imposés à hauteur de 21 %. Le Nigeria, quant à lui, à 14 %. Les produits de la République Démocratique du Congo, essentiellement des minerais, toujours selon les chiffres donnés par l'administration Trump, ne seront taxés qu'à 11 %. Le Cameroun, 11 % aussi.

Que pèse sur le commerce mondial les échanges entre le continent africain et les États-Unis ?

Les exportations de biens de l'Afrique vers les États-Unis en 2024, selon l'Office of the United States Trade Representative, ont atteint la valeur de 49 milliards de dollars dont 39,5 milliards de dollars pour l'Afrique Subsaharienne. Le déficit commercial des États-Unis vers l'Afrique est de 7,4 milliards de dollars.

En 2024, les exportations des biens de l'Union européenne vers les États-Unis ont atteint 605,8 milliards de dollars. Biens principaux exportés d'Afrique vers les USA (en milliards de dollars). Les principaux produits africains exportés en 2024 vers les États-Unis sont le pétrole brut à hauteur de 7,3 milliards de dollars, les métaux précieux et les pierres précieuses 6,9 milliards de dollars, les véhicules automobiles 1,7 milliard de dollars et les vêtements 1,4 milliard de dollars.

Que va devenir l'AGOA, zone d'échange entre l'Afrique et les États-Unis ?

L'AGOA (African Growth and Opportunity Act), "la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique" promulguée en 2000 a aboli les droits d'importation des États-Unis sur plus de 6800 produits fabriqués dans les pays d'Afrique subsaharienne. Plus de 31 pays font partie de cet accord commercial qui doit en théorie courir jusqu'en septembre 2025. Les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump seront-ils appliqués maintenant ou Donald Trump attendra-t-il septembre 2025. L'AGOA est régie par une loi fédérale américaine. Donald Trump devra-t-il passer par le Congrès pour mettre fin à cet accord commercial.

Comment réagissent les pays africains ?

Les nouveaux droits de douane de 30 % imposés par les États-Unis sur les importations sud-africaines sont préoccupants et soulignent le besoin urgent d'un nouvel accord commercial bilatéral, a déclaré jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud et des dizaines de milliers d’emplois dépendent de cette relation, le secteur automobile étant l'un des principaux secteurs d'exportation de l'Afrique du Sud.