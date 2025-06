"Il était tout pour moi": à la morgue de Nairobi, des parents réclament justice

Par Raphael AMBASU et Rose Troup BUCHANAN

A peine sortie jeudi de la principale morgue de Nairobi, où elle vient d'identifier le corps de son époux, tué par balle lors des violentes manifestations de mercredi à Nairobi, Winfred Mwangi s'évanouit en parlant à des journalistes.

"Je veux justice pour lui parce qu'il était tout pour moi", murmure d'une voix à peine audible la jeune mère d'une vingtaine d'années, soutenue par plusieurs autres femmes.

Son époux ne marchait pas mercredi, comme des milliers d'autres Kényans, pour rendre hommage aux victimes des manifestations organisées en juin et juillet 2024 contre une loi budgétaire controversée et la corruption, dont l'apogée fut la prise du Parlement le 25 juin, durement réprimée.

Un homme se couvre le visage avec sa veste pour se protéger des gaz lacrymogènes alors qu'il sort d'un immeuble de bureaux lors d'affrontements dans le centre-ville de Nairobi, le 25 juin 2025 au Kenya AFP

Plus de 60 personnes avaient été tuées l'année dernière, et plus de 80 personnes avaient été enlevées - parfois des mois après les manifestations -, dont certaines sont encore portées disparues, selon les groupes de défense des droits humains.

Le mari de Winfred attendait un bus, pour rentrer chez lui, quand une balle l'a touché, explique Vocal Africa, une ONG kényane de défense des droits humains, venue assister les familles des victimes.

"Il m'a laissée avec un bébé de deux mois et un enfant de 2 ans qui souffre de paralysie cérébrale. Je ne sais pas quoi faire, souffle Winfred Mwangi. Ce n'est pas juste".

"Adolescent plein de vie"

Une autre femme, Fatuma Opango s'affole quand elle apprend que deux jeunes ont été tués à Rongai, un quartier pauvre en bordure de Nairobi.

Des manifestants défilent alors qu'ils affrontent des policiers dans le centre-ville de Nairobi, le 25 juin 2025 au Kenya AFP

Sur des photos publiées sur les réseaux sociaux, elle croit reconnaître son neveu Ian, 17 ans, visiblement blessé, "pas un garçon méchant, un adolescent plein de vie", dont "on adorait l'énergie".

A son arrivée à la morgue, des agents de sécurité lui demandent d'identifier un corps. "C'était bien lui, soupire-t-elle. On lui a tiré sous l'œil et la balle est sortie par l'arrière de sa tête."

"Je demande que justice soit rendue au fils de mon frère. Je demande justice."

Amnesty International a estimé jeudi qu'au moins 16 personnes ont été tuées dans le pays, quand un précédent bilan donné mercredi soir faisait état de huit morts et au moins 400 blessés, dont 83 dans un état grave, selon une coalition d'une vingtaine d'ONG, dont Amnesty.

Enquêtes "transparentes"

Hussein Khalid, le directeur exécutif de Vocal Africa, présent devant la morgue, condamne de son côté "l'usage excessif de la force" par la police.

Fichier vidéo "Il n'était pas nécessaire de tuer autant de Kényans dans tout le pays, s'emporte-t-il. Vous sortez pour protester que les tueries policières, et ils en tuent encore plus. (...) Nous demandons justice pour eux."

Jeudi, dans un discours télévisé, le ministre de l'Intérieur Kipchumba Murkomen a fait l'éloge d'une police ayant selon lui fait fait preuve d'une "retenue remarquable", qui a "réussi à déjouer un coup d'Etat".

"Ce qui s'est passé hier n'était pas une manifestation. C'était du terrorisme déguisé en contestation", a encore estimé le ministre, promettant une réponse ferme de l'Etat kényan.

Des manifestants fuient l'avancée de la police anti-émeute dans le centre-ville de Nairobi, le 25 juin 2025 au Kenya AFP

L'ONU, dans un communiqué, s'est dit jeudi "profondément préoccupé" par les informations faisant état de morts et de blessés par balle au Kenya.

"La force létale des forces de l'ordre, comme les armes à feu, ne devrait être utilisée qu'en cas de stricte nécessité", a affirmé Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat onusien aux droits de l'homme, appelant à l'ouverture d'enquêtes "indépendantes et transparentes".

ra-rbu/jf/sba