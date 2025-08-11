"Il joue sur l'émotion": les fonctionnaires "milliardaires" au Sénégal ciblés par Sonko, fantasme ou réalité?

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fustigé le 4 août dernier le nombre de fonctionnaires "multimillionnaires" en francs CFA au Sénégal, alors que le pays traverse une grave crise financière et que le revenu mensuel moyen d'un Sénégalais ne dépasse pas les 100.000 francs CFA (près de 200 dollars). L'analyste politique, Elimane Haby Kane, revient pour TV5MONDE sur cette déclaration et sur les accusations de corruption récurrentes dans le pays.

Ousmane Sonko, alors chef de l'opposition sénégalaise, s'adresse à ses partisans à Dakar, au Sénégal, le jeudi 14 mars 2024.

Ousmane Sonko veut partir "en guerre" contre les "multimillionnaires ou les milliardaires" qui font "étalage de ce niveau de richesse indécent". "On ne devient pas milliardaire en étant fonctionnaire. Pourtant, ce phénomène s’est banalisé ces dernières années", a lancé le Premier ministre Ousmane Sonko, le 4 août durant la cérémonie de réception de l’Agenda national de transformation du service public à Dakar.

Cette dénonciation sur l’enrichissement illicite intervient au moment où le pays connaît de graves difficultés budgétaires. Le déficit budgétaire pour l'exercice 2024 grimpe à plus de 14% de la richesse nationale loin des 4,9% prévus par l'ancien président Macky Sall.

La Cour des comptes du Sénégal et le cabinet Forvis Mazars évoquent une dette cachée de 13 milliards de dollars. Selon Ousmane Sonko, le pays doit trouver en urgence 8,3 milliards de dollars pour tenter de boucler son budget.

"Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire"

C'est dans ce contexte que le chef de gouvernement Ousmane Sonko – qui reste à ce jour le leader du parti au pouvoir, le PASTEF, Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail – n’a pas hésité à mettre à l’index les hauts fonctionnaires.

(Re)voir Ousmane Sonko en Turquie pour une visite de cinq jours

Chargement du lecteur...

"Quand le Premier ministre Ousmane Sonko s’adresse au grand public, il joue souvent sur le registre de l’émotion. Il sait que les citoyens ont une aversion pour les inégalités et surtout, la mauvaise gestion des ressources nationales et l’enrichissement illicite", souligne à TV5MONDE Elimane Haby Kane, président de l’ONG sénégalaise LEGS-Africa, Leadership, éthique, gouvernance et stratégies.

Il n’en fallait pas plus pour enflammer le débat sur l’existence ou non de fonctionnaires milliardaires dans le pays, mais aussi sur la question plus générale et ancienne de l’enrichissement illicite de ces mêmes fonctionnaires.

Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. C’est une réalité qu’il faut assumer et faire respecter. Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais

"Dans la perception populaire, il y a effectivement des fonctionnaires immensément riches, et dont le niveau de revenus ne permet absolument pas de le justifier", nous confie Elimane Haby Kane.

"Les banques les connaissent"

"Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. C’est une réalité qu’il faut assumer et faire respecter", a d’ailleurs martelé le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dans son discours. Une partie de l'opposition partage l'analyse du chef du gouvernement. En novembre 2023, dans un entretien au journal Walfadjiri, l’ancien ministre et candidat à la présidentielle de 2024, Cheikh Bamba Dièye, avait déclaré : "Nous avons une classe de 300 milliardaires qui sont des fonctionnaires. Les banques les connaissent".

S’il est aujourd’hui difficile de répondre avec précision aux questions entourant ces fonctionnaires milliardaires, l’on peut néanmoins affirmer qu’au Sénégal, les mécanismes d’enrichissement illicites sont connus.

"Il s’agit principalement de la gestion du patrimoine foncier par les fonctionnaires du ministère des Finances, des fonds communs distribués au niveau des agents des régies financières, ainsi que de la concussion et la corruption dans les marchés publics", affirme Elimane Haby Kane.

Baisse de la corruption au Sénégal selon le réseau Afrobarometer

Au Sénégal comme dans la plupart des pays africains, l’enrichissement illicite est un fléau qui tient notamment aux faiblesses institutionnelles dans la gestion des ressources nationales.

(Re)voir Sénégal : cinq ex-ministres de Macky Sall bientôt poursuivis

Chargement du lecteur...

Et s’agissant du Sénégal, l’indice de perception 2024 de la corruption publié par Transparency International est de 45 points sur 100. Une augmentation de deux points par rapport aux trois années précédentes.

À cause des nombreuses contraintes souvent difficiles à surmonter, en particulier celles liées aux stratégies de "résistance" des groupes concernés, la législation tout comme les institutions de lutte contre la corruption, la fraude ou encore l’enrichissement illicite, demeurent peu efficaces.

(Re)lire Le Sénégal décide du sort d'anciens ministres soupçonnés de malversations

En 2016, les auteurs d’une étude sénégalaise initiée par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), affirmaient déjà que "les Sénégalais ne sont pas satisfaits de la lutte contre la corruption telle qu’elle est menée jusqu’ici. Leurs attentes sont plus importantes que les efforts et moyens déployés par le Gouvernement du Sénégal pour lutter contre la corruption".

Aujourd’hui, presque dix ans plus tard, les choses ont quelque peu évolué. Les dernières données du réseau de recherche panafricain Afrobarometer, publiées en juin dernier, révèlent que plus de la moitié des Sénégalais estiment que la corruption a diminué dans leur pays au cours des 12 derniers mois.

Et ils sont près de 69% à approuver la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption. "Le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye, avec son Premier ministre Sonko, semble prendre ce phénomène à bras le corps ; en commençant par une action farouche de reddition des comptes de l’ancien régime, et l’activation du Pôle judiciaire et financier", précise Elimane Haby Kane.

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dévoilé le 1er août un "plan de redressement économique et social" très attendu, qui doit être financé à "90%" par des ressources internes pour "souverainiser" le pays, dans un contexte économique et financier très difficile marqué notamment par une suspension des décaissements du FMI. Une mission de l'institution financière internationale est attendue fin août au Sénégal.