"Ils ne nous font pas peur": manifestation en Somalie contre les shebab après l'attentat sur une plage

Plusieurs centaines de Somaliens ont manifesté lundi à l'appel du gouvernement contre les rebelles shebab sur la plage de Mogadiscio où les jihadistes ont perpétré vendredi soir un attentat meurtrier.

Un kamikaze portant une bombe et plusieurs hommes armés ont attaqué cette plage fréquentée de la capitale, tuant au moins 37 personnes et blessant des dizaines d'autres, l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique.

Des centaines de Somaliens ont défilé lundi en scandant: "à bas les shebab, à bas l'ennemi!".

"Nous sommes venus ici montrer qu'ils ne peuvent pas nous intimider", a déclaré à l'AFP l'un des manifestants, Abdisalam Ahmed Abdullahi.

"Les habitants de Mogadiscio n'ont pas peur de l'ennemi kharijite", a-t-il ajouté, en reprenant le terme utilisé par le gouvernement pour désigner les shebab, groupe islamiste radical lié à Al-Qaïda et auteur depuis 17 ans d'innombrables attaques dans le pays.

Des manifestants dénoncent les attentats des rebelles shebab sur la plage du Lido, le 5 août 2024 à Mogadiscio AFP

Des survivants de l'attaque ont raconté qu'après avoir entendu une explosion, ils ont vu des hommes armés arriver sur la plage bondée pour "tuer tous ceux qu'ils pouvaient".

Les shebab ont perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et dans plusieurs régions du pays. Bien qu'ils aient été chassés de la capitale par les forces de l'Union africaine en 2011, ils sont toujours présents dans les zones rurales.

"Les Somaliens en général, et les habitants de Mogadiscio en particulier, doivent s'unir dans le combat contre l'ennemi", a déclaré le ministre de l'Elevage, Hassan Hussein, l'un des membres du gouvernement qui a participé à la manifestation, en traitant les shebab de "punaises de lit".

Amina Ibrahim Halane a indiqué à l'AFP avoir participé au rassemblement pour montrer sa solidarité avec les victimes de l'attaque de vendredi, qui n'étaient selon elle "que des innocents" qui "profitaient de leur ville".

Un responsable local, Mohamed Ahmed Diriye a estimé que l'attaque de vendredi avait été perpétrée pour venger la mort d'au moins 200 combattants shebab en juillet, lors de l'attaque d'une base militaire à Jubaland par les jihadistes.

Les deux camps avaient annoncé avoir infligé à leur ennemi de lourdes pertes lors de ces combats.

"Au lieu de combattre les troupes sur la ligne de front, ils sont venus (sur la plage du) Lido et ont tué des civils innocents, dont des jeunes, des femmes et des enfants", a ajouté M. Diriye.

Le maire de Mogadiscio, Yusuf Hussein Jumale, a appelé les gens à prendre position contre les jihadistes. "Vous êtes les yeux et les oreilles du gouvernement et de l'armée (...) Nous devons nous unir contre l'ennemi kharijite", a-t-il dit.

Le président somalien a promis une guerre "totale" contre les jihadistes. L'armée a joint ses forces à celles des milices claniques locales dans le cadre d'une campagne militaire soutenue par une force de l'UA et des frappes américaines. L'offensive a toutefois subi des revers.