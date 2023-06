Immigration : la France octroie 26 millions d'aide à la Tunisie

© Slim Abid/Palais présidentiel tunisie via AP

En déplacement à Tunis, le ministre de l'Intérieur français a annoncé une aide de 26 millions d'euros à la Tunisie. Gérald Darmanin a déclaré que cette aide doit permettre à la Tunisie d'acquérie des équipements et de former les gardes-frontières et policiers tunisiens.