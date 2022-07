Incendies en Gironde : une nécropole de tirailleurs sénégalais sauvée des flammes

Une nécropole de tirailleurs sénégalais était menacée par l’incendie de forêt de la dune du Pilat, en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours SDIS de Gironde, le site a été épargné grâce au concours des pompiers. Un élu local dénonce cependant le manque d'information donné par les autorités sur ce sité chargé d'histoire et de mémoire entre la France et l'Afrique. État des lieux.