Innoss'B, Joeboy, Sho Madjozi... Les artistes africains à suivre en 2020

INNOSS'B

KOFFI OLOMIDÉ

Il vient de République démocratique du Congo et collectionne déjà les succès. À 22 ans seulement, Innoss'B est en train de se tailler une belle réputation dans son pays. Celui qui réussit à combiner le son de la rumba congolaise au R'n'B et à l'afrobeat a su créer son propre style musical et ses propres mouvements de danse. Ses clips ont été vus des millions de fois sur Internet. Innoss'B, voilà le nom à retenir cette année !

On ne le présente plus. Koffi Olomidé est LA superstar de la rumba congolaise. Après dix ans d'absence, il sera de retour en concert en France à Paris, à La Défense Arena. La date n'a pas encore été fixée.

JOEBOY

Il commence à se faire un nom en Europe après avoir conquis une partie de l'Afrique : le Nigérian Joeboy a déjà sorti un opus intitulé "Love & Light" qui a très bien marché. Une voix soul, des chansons d'amour teintées d'afrobeat et de sonorités pop. De quoi faire chavirer les cœurs et les corps en 2020...

SHO MADJOZI

Elle sera LA voix féminine à suivre cette année ! Rappeuse, poétesse, militante et actrice, à 27 ans, Sho Madjozi est une artiste accomplie. Elle est devenue en quelques mois à peine l'une des figures incontournables de la scène musicale sud-africaine.

SHEEBAH KARUNGI

Superstar en Ouganda, Sheebah Karoungi commence à se faire un nom sur la scène internationale. Son objectif : faire connaître la musique ougandaise dans le monde mais aussi, à travers ses textes, défendre les droits des femmes.

LOUS AND THE YAKUZA

Elle est l'une des nouvelles sensations de la scène pop. Lous and The Yakuza, chanteuse d'origine congolaise, est déjà à l'affiche de nombreux festivals en Europe. Elle s'apprête à sortir son premier album dans les semaines à venir.

COCO MUPALA

D'origine congolaise elle aussi, Coco Mupala est l'une des nouvelles voix de l'afropop. Sa musique marie les sonorités africaines et européennes, avec des pointes de pop, de R'n'B et de musique traditionnelle.



L'année 2020 s'annonce chargée pour la chanteuse de 28 ans, avec de nombreux concerts à venir et la sortie de son premier album.

"LES AMAZONES D'AFRIQUE"

A l'initiative de trois stars maliennes de la musique et activistes du changement social (Mamani Keita, Oumou Sangare et Mariam Doumbia), "Les Amazones d'Afrique" est un projet multi-talents et pluri-générationnel. Il rassemble de nombreuses artistes féminines africaines.



Objectif : unir leurs voix puissantes et leurs instruments pour raconter leur lutte et militer pour une égalité entre les hommes et les femmes. Le nouvel album collectif va sortir dans le courant de l'année. Il sera suivi d'une grande tournée mondiale.