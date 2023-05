Inondations au Rwanda: Kigali va dépenser près de 100 millions de dollars pour la reconstruction

Le Rwanda a indiqué samedi prévoir d'affecter près de 100 millions de dollars pour réparer les infrastructures endommagées cette semaine par de fortes inondations ayant tué 131 personnes et détruit des milliers de maisons.

Plus de 9.000 personnes n'ont plus de toit après des débordements de rivières ayant inondé des villages et coupé des routes, selon les autorités.

Les inondations ont aussi provoqué la mort de plus de 170 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo voisine du Rwanda.

Au Rwanda, quelque 50 écoles ont été détruites. Les infrastructures affectées comprennent aussi des routes, des ponts, des stations d'épuration et le réseau électrique.

Le gouvernement rwandais a mis de côté 110 milliards de francs rwandais (98,5 millions de dollars) afin "de s'assurer que les nouveaux équipements seront assez solides pour affronter des catastrophes comme des inondations et des glissements de terrain", a déclaré le ministre aux Infrastructures, Ernest Nsabimana. Le travail de reconstruction "a déjà commencé", a-t-il précisé.

Fichier vidéo Selon des experts, les intempéries extrêmes sont de plus en plus fréquentes dans la région en raison du changement climatique.

Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, en évoquant des "inondations catastrophiques" au Rwanda et en RDC, a souligné samedi lors d'une visite au Burundi qu'il s'agissait "d'une nouvelle illustration d'une accélération du changement climatique et de ses conséquences dramatiques pour des pays qui ne sont pas en cause dans le réchauffement mondial" de la planète.