Inondations au Sahel, Mpox, remise en liberté d’un opposant tunisien : le récap Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇹🇳 La justice tunisienne a décidé la remise en liberté de l'opposant tunisien Safi Said . L’ancien candidat à la présidentielle avait renoncé au dernier moment à se présenter cette année, et avait été arrêté mardi 20 août pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie.

Safi Said, écrivain tunisien de 70 ans, critique de la politique du président Kais Saied. Capture écran / Tuniscope.com

🦠 Le Mpox, anciennement appelé variole du singe, va-t-il s'étendre à travers la planète, deux ans après une première épidémie ? Le virus cause déjà une grave crise sur une partie du continent africain et s'est exporté en Europe et en Asie avec des cas en Suède et au Pakistan. C'est une variante plus dangereuse qui est concernée cette fois.

Un agent de santé s'occupe d'un patient mpox, dans un centre de traitement à Munigi, dans l'est du Congo, le vendredi 16 août 2024. (AP Photo/Moses Sawasawa)

🇳🇪 Depuis plusieurs semaines, une partie du Sahel est touchée par d'importantes précipitations et inondations . Au Niger, elles ont fait au moins 120 morts et près de 30 000 ménages sinistrés. Un pont aux portes de la capitale du pays s'est effondré dimanche, emporté par les eaux.

📺 Dans le JTA

➖ Le Tchad et le Niger touchés par de fortes précipitations et inondations. On évoque des centaines de morts et des centaines de milliers de sinistrés. Les explications de la climatologue et vice-présidente du groupe de travail 1 au GIEC, Aïda Diongue-Niang.

➖ Quatre ans après sa prise de pouvoir, le régime de Bamako n'offre, pour le moment, pas de réponse claire sur l'organisation de prochaines élections présidentielles. La période de transition officielle s'est pourtant achevée le 26 mars dernier. Analyse du sociologue malien Mohamed Amara.

➖ La communauté internationale célèbre chaque 19 août la Journée mondiale de l'aide humanitaire. L'occasion de revenir sur les dangers du travail humanitaire dans les zones de conflits avec Patrick Youssef, directeur du CICR pour la région Afrique.

📶 Sur notre site

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a déclaré la variole du singe ou Mpox "urgence sanitaire publique de sécurité continentale". L'alerte permet de mobiliser des moyens et de mieux coordonner la réponse à cette épidémie partie de la République Démocratique du Congo, qui regroupe plus de 95% des cas, mais qui se propage sur le continent au-delà de la zone endémique.

© TV5MONDE

Il s'appelle Collins Jumaisi. Mais la police le décrit comme "un vampire" ou "un tueur en série psychopathe". Cet homme de 33 ans aurait avoué avoir tué plus d'une quarantaine de femmes depuis 2022 au Kenya. Le suspect s'est évadé du commissariat où il était détenu, à Nairobi.

🎨 L’instant culture

Avec l’exposition “hors les murs”, l’artiste Jacobleu souhaite démocratiser l’art contemporain à Abidjan, capitale de Côte d’Ivoire. Une dizaine de ses œuvres sont affichées sur 300 mobiliers urbains, pour les rendre visibles par tous et toutes.

⚽ Info sports

Au Cameroun, nouvel épisode de tensions entre le sélectionneur de l’équipe de football Marc Brys et la Fecafoot. Après une courte accalmie, une interview du technicien belge a remis le feu aux poudres. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko.

📱 Sur nos réseaux sociaux

HISTOIRE : Quand il est arrivé en France en 1966, Mohammed Guerroumi a été rebaptisé Jean-Pierre Guérin, au motif que cela lui permettra de mieux s'intégrer. Pendant plus de 50 ans, il a multiplié les procédures pour retrouver son nom d'origine.

🦠 Le Mpox, anciennement appelé variole du singe, fait l’objet d’une urgence de santé publique de portée internationale et a causé au moins 19 000 cas et 548 morts sur le continent africain.

👉On fait le point avec Éric D’Ortenzio, médecin, clinicien et épidémiologiste spécialiste des maladies infectieuses émergentes.

🚂 À bord du Maghreb-Orient-Express (rediffusion)

