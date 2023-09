Inondations en Libye: les autorités vont commencer à indemniser les sinistrés

Les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé vendredi qu'elles commenceraient dans les prochains jours à indemniser les sinistrés des inondations meurtrières du 10 septembre, provoquées par la tempête Daniel.

"Les formulaires de recensement des dégâts ont été remis au président de la commission" chargée de ce dossier et en contrepartie, "les chèques ont été remis aux maires" des communes sinistrées, a indiqué l'exécutif de l'Est du pays dans un communiqué.

100.000 dinars libyens (19.000 euros) seront remis aux habitants dont les maisons ont été totalement détruites par les flots, a précisé Faraj Kaïm, le vice-ministre de l'Intérieur de ce gouvernement.

Ceux dont les maisons ont été "partiellement détruites" recevront 50.000 dinars, tandis que 20.000 dinars ont été alloués aux habitants qui ont perdu leurs meubles et électroménager à cause de la montée des eaux, a-t-il ajouté.

La ville de Derna dévastée par des inondations meurtrières, le 18 septembre 2023 en Libye AFP

Les autorités de l'Est de la Libye avaient annoncé cette semaine la création d'un fonds pour reconstruire Derna, une ville frappée de plein fouet par les inondations, où une conférence doit avoir lieu le 10 octobre pour préparer la reconstruction.

L'exécutif de Benghazi n'a pas précisé comment ce fonds serait financé mais le Parlement, basé également dans l'Est, a déjà alloué 10 milliards de dinars (1,9 milliard d'euros) aux projets de reconstruction.

Ces annonces interviennent sur fond de craintes de corruption et de mauvaise gestion des fonds alloués à la reconstruction.

Jeudi à Bruxelles, l'émissaire de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, a indiqué avoir réclamé un contrôle de ces fonds lors de consultations avec la Commission européenne.

"J'ai également réitéré mon appel à la communauté internationale pour qu'elle s'exprime d'une seule voix en faveur de la tenue d'élections et de l'unification des institutions libyennes", a-t-il ajouté sur X (ex-Twitter).

Villes les plus affectées par les inondations qui ont suivi la tempête Daniel, dans l'est de la Libye, selon l'Unocha AFP/Archives

Rongée par les divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par deux administrations rivales: l'une à Tripoli (ouest), dirigée par Abdelhamid Dbeibah et reconnue par l'ONU, l'autre dans l'est, incarnée par le Parlement et affiliée au camp du maréchal Khalifa Haftar.

Les inondations, provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna, ont fait 3.893 morts, selon un dernier bilan provisoire du gouvernement de l'Est.

bur-ila/sg