Inondations hivernales en Afrique du Sud: nouveau bilan de 78 morts

Les secouristes sud-africains mènent une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants après des inondations hivernales en début de semaine dans une province orientale du pays, où le bilan a grimpé jeudi à 78 morts.

Des pluies torrentielles et des températures glaciales ont frappé lundi la province du Cap-Oriental, essentiellement rurale et en manque d'insfrastuctures, provoquant de graves inondations et des glissements de terrain qui ont englouti des habitations.

La ville de Mthatha et ses environs, à environ 800 kilomètres au sud de Johannesburg, était la zone la plus touchée. Les habitants cherchaient encore dans la boue, trois jours après la tempête, ce qu'ils pouvaient récupérer de leurs maisons détruites.

Une équipe de l'AFP sur place a vu une équipe de secours sortir quatre corps, dont certains étaient des enfants, d'une maison jeudi en fin d'après-midi.

Fichier vidéo Des images des médias locaux montrent des maisons complètement submergées et des équipes de secours pataugeant dans la boue. Les approvisionnements en eau et en électricité sont perturbés et des centaines de personnes ont dû être relogées.

La province du Cap-Oriental, où est né l'ancien président Nelson Mandela, est une des plus pauvres du pays. 72% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, selon l'ONG Southern African Regional Poverty Network.

"A mesure que l'eau se retire, plus de corps sont découverts", a expliqué Caroline Gallant, directrice de la Croix-Rouge sud-africaine pour le Cap-Oriental, qui a envoyé de l'aide dans les zones sinistrées.

"Pire catastrophe"

Des membres des services médicaux d'urgence (EMS) sortent des corps d'une maison après des inondations hivernales, le 12 juin 2025 près de Mthatha, en Afrique du Sud AFP

Plus de 3.000 maisons ont été touchées, a-t-elle dit à l'AFP, ajoutant qu'il s'agissait de "la pire catastrophe" jamais enregistrée dans la région.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a jugé les inondations "sans précédent" et indiqué qu'il se rendrait vendredi dans la région.

Le bilan, qui était de 57 morts un peu plus tôt dans la journée, a grimpé à 67 morts jeudi dans la province, a annoncé le ministre du Département de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles Velenkosini Hlabisa.

Des membres des services médicaux d'urgence (EMS) sortent des corps d'une maison après des inondations hivernales, le 12 juin 2025 près de Mthatha, en Afrique du Sud AFP

Parmi les victimes figurent au moins six enfants qui se trouvaient dans un minibus scolaire lorsqu'il a été emporté par les eaux en crue. Quatre enfants sont toujours portés disparus.

"Nous avons appris l'existence de deux autres élèves ... qui ont été confirmés comme ayant perdu la vie sur le chemin de l'école"" a par ailleurs déclaré Siviwe Gwarube, ministre de l'Éducation de base. "Nous sommes sous le choc", a-t-elle déclaré au radiodiffuseur public SABC News.

Porte-à-porte

Un secouriste, qui a parlé à l'AFP sous condition d'anonymat, a expliqué que son équipe s'attendait à trouver d'autres victimes, et peut-être des survivants.

Des habitants et des familles en état de choc alors que des membres des services médicaux d'urgence (EMS) sortent des corps d'une maison après des inondations hivernales, le 12 juin 2025 près de Mthatha, en Afrique du Sud AFP

"Nous faisons du porte-à-porte pour voir, car hier (mercredi) nous avons trouvé des gens coincés dans des maisons qui n'ont pas réussi à sortir et ont péri", a-t-il précisé.

Au moins 600 personnes ont été déplacées à cause des intempéries, dont beaucoup ont été abritées dans des mairies, selon le gouvernement provincial.

Des dégâts importants ont également été signalés dans les infrastructures, notamment électriques et hydrauliques, affectant au moins 20 établissements de santé, ont ajouté les autorités locales.

"Les chiffres vont augmenter de façon dramatique", a estimé Ali Sablay, un porte-parole de Gift of the Givers Foundation, une association d'aide d'urgence qui a déployé des équipes dans la région. "Sur les dernières 24 heures, le nombre de personnes ayant demandé de l'aide a bondi de 5.000 à 10.000".

Des habitants rassemblent leurs affaires dans une cour après des inondations hivernales, le 12 juin 2025 près de Mthatha, en Afrique du Sud AFP

"Les maisons sont fragiles, elles peuvent s'effondrer à tout moment. La nourriture est contaminée, donc les personnes doivent être évacuées", a-t-il ajouté.

Le gouvernement a exhorté les Sud-Africains à la prudence dans les prochains jours car une "météo extrême" est à nouveau attendue dans le pays.

La neige et les fortes pluies sont fréquentes pendant l'hiver en Afrique du Sud, mais le pays est aussi très vulnérable aux fluctuations météorologiques et au changement climatique, qui augmente la fréquence et la sévérité des sécheresses, des inondations et des incendies, selon le Fonds vert pour le climat, un organisme de l'ONU.