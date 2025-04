Inondations à Kinshasa: le président Tshisekedi essuie la colère des habitants

"Papa, tu as laissé tes enfants dans la rue": le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a subi lundi les foudres des habitants de Kinshasa qui ont perdu leurs toits dans les violentes inondations faisant au moins 33 morts ces derniers jours.

Des pluies diluviennes se sont abattues dans la nuit de vendredi à samedi sur la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) ainsi que dans la province voisine du Kongo-Central. Dans la cité de quelque 17 millions d'habitants, surpeuplée et constamment congestionnée, l'eau a rapidement envahi les rues dans plusieurs quartiers populaires, engloutissant voitures et maisons.

"On t'appelle Fatshi béton (le surnom du président Tshisekedi, ndlr) mais tu n'aides pas ton peuple", a lancé au chef de l'État congolais un Kinois, qui comme environ 600 autres victimes de la soudaine montée des eaux a trouvé refuge sur un matelas posé à même le sol au stade Tata-Raphaël, transformé en centre d'hébergement d'urgence.

En visite auprès des sinistrés avec son épouse Denise Nyakeru, le président Tshisekedi a tenté de trouver des réponses devant une foule qui lui demandait où en étaient les divers projets de "travaux sur la voirie" dans la capitale ou les "problèmes de caniveaux".

A Kinshasa, les pluies et des inondations font régulièrement des victimes. Faute d'entretien et de réseau adéquat, les voies d'évacuation des eaux sont généralement bouchées par des immondices.

Des habitants d'un quartier inondé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 6 avril 2025 AFP

Les habitations de fortune et les rues non goudronnées sont particulièrement vulnérables aux intempéries dans les quartiers périphériques, pauvres et densément peuplés qui s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés.

"Gardez la santé et que le Seigneur vous protège", a enjoint le chef de l’État avant de quitter les lieux sous la protection de membres de la Garde républicaine chargés de contenir tout débordement.

"Le bilan va évoluer", lui a glissé un membre de son équipe à la sortie du stade.

Au moins 33 personnes sont mortes dans les dernières inondations et une cinquantaine ont été hospitalisées, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur.

Environ 5.000 familles sont touchées, a précisé le ministre de la Santé Samuel-Roger Kamba lors d'une conférence de presse.

Lundi, les eaux qui la veille avaient submergé la route principale menant à l'aéroport que certains voyageurs ont dû rejoindre en bateau par le fleuve Congo, étaient en décrue. La circulation a lentement repris.