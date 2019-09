Jacques Chirac est mort : les réactions en Afrique

Jacques Chirac était un grand ami du Gabon. Un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi, plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance. Au nom du peuple gabonais, je présente à sa famille et au peuple français mes plus sincères condoléances — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) September 26, 2019

C'est avec émoi que j'ai appris le décès de l'ancien Président Français Jacques Chirac. Je salue la mémoire de ce grand Homme d'État qui a beaucoup œuvré au raffermissement des relations entre la France et le Tchad. Mes condoléances à la famille du disparu et au peuple Français. — Idriss Deby Itno (@IdrissDebyI) September 26, 2019

Je viens d'apprendre avec tristesse le décès de l'ancien Président Français Jacques Chirac.

Avec sa disparition, l'Afrique perd un ami et un partenaire formidable.

Je présente mes sincères condoléances à sa famille, au peuple français et à @EmmanuelMacron RK — Roch KABORE (@rochkaborepf) September 26, 2019

Les relations de Jacques Chirac et de l'ancien président gabonais Omar Bongo étaient fortes. C'est l'actuel président gabonais,qui salue donc aujourd'hui la mémoire de l'ancien chef de l'Etat français et ses liens avec le Gabon., le président du Tchad, indique sur son compte Twitter : "C'est avec émoi que j'ai appris le décès de l'ancien président français Jacques Chirac. Je salue la mémoire de ce grand Homme d'État qui a beaucoup œuvré au raffermissement des relations entre la France et le Tchad. Mes condoléances à la famille du disparu et au peuple français".De son côté, le président du Burkina Faso,déplore la perte d'un "ami" et fait part de sa "tristesse".

Au Sénégal, réaction de Babacar Gaye, il était directeur de cabinet et ministre de l'ancien président Abdoulaye Wade qui fût l'homologue de Jacques Chirac pendant une grande partie de la décennie 2000.

Chargement du lecteur... Propos recueillis par William de Lesseux - TV5MONDE Dakar © TV5MONDE

En République démocratique du Congo, l'ancien gouverneur du Katanga et opposant, Moïse Katumbi évoque un ami de l'Afrique et un homme visionnaire sur les questions environnementales.