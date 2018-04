Jean-Yves Le Drian en Egypte pour des entretiens

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian entame dimanche un programme de visite en Egypte où il discutera notamment des dossiers libyen, syrien ou palestinien, a-t-on appris de sources diplomatiques.

M. Le Drian, arrivé samedi soir au Caire, doit y rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, ainsi que son homologue Sameh Choukri et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit.

Il rencontrera également des chefs d'entreprises françaises implantées en Egypte et visitera le chantier de la nouvelle ligne de métro du Caire réalisé en coopération avec la France.

Selon un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, sur la Libye, les "échanges porteront sur les progrès de la médiation de Ghassan Salamé, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies" pour ce pays plongé dans le chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

Sur la question palestinienne, le ministre soulignera l'appui de la France à l'action égyptienne pour "faciliter la réconciliation inter-palestinienne", selon la même source.

Et sur la Syrie, il évoquera notamment les "besoins humanitaires" et la "solution politique" au conflit qui a fait plus de 350.000 morts depuis 2011.

Il évoquera enfin la question des droits de l'Homme et le dialogue engagé à ce sujet avec les autorités égyptiennes.

Le régime de M. Sissi est régulièrement montré du doigt par les organisations de défense des droits de l'Homme qui dénoncent des violations des libertés individuelles et la répression des opposants.

Avant de clore sa visite dimanche soir, M. Le Drian doit également visiter le chantier du nouveau musée égyptien, au pied des pyramides du plateau de Guizeh.

L'ancien ministre de la Défense français connait bien l'Egypte, où il s'est rendu à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre de la négociations de contrats d'armement.