Jeux Olympiques de Tokyo : journée en or pour le Kenya et l'Ouganda en athlétisme

Le détenteur du record du monde de la discipline, Joshua Cheptegei, a raflé l’or, vendredi 6 août, sur 5.000m. Pour glaner son premier titre olympique, celui qui a également décroché l’argent sur 10.000m durant ces Jeux, a placé une accélération à un tour de l’arrivée pour terminer en 12 min 58 sec 15Il s’est imposé devant le Canadien Mohammed Ahmed (12:58:61) et l’Américain Paul Chelimo (12:59:05). L’athlète de 24 ans permet à l’Ouganda de remporter sa quatrième distinction dans le tournoi.Tenante du titre après son succès à Rio (Brésil) en 2016, la Kényane, Faith Kipyegon, a réitéré sa performance à Tokyo. Ce deuxième couronnement consécutif s’accompagne d’un record olympique. Ses 3 min 53 s 11 efface le temps réalisé (3 min 53 s 96) par la Roumaine, Paula Ivan, lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988.Son succès s’est construit dans les 200 derniers mètres, quand elle a définitivement distancé la Britannique, Laura Muir (2), et la Néerlandaise, SIfan Hassan (3). C’est la 6médaille récoltée par le Kenya dans la compétition.En karaté, dans la catégorie des -61 kg, l’Egyptienne, Giana Lofty Farouk ramène le bronze et une quatrième médaille pour son pays.