Jeux Olympiques de Tokyo : une journée en or pour les athlètes africains

À Tokyo, l'Ougandaise Peruth Chemutai a remporté le titre olympique du 3000 m steeple, en 9 min 01 sec 45, devant l'Américaine Courtney Frerichs (9:04.79) et la Kényane Hyvin Kiyeng (9:04.79), ce mercredi 4 août.



Peruth Chemutai a remporté le troisième titre olympique de l'histoire de son pays, tous sports confondus, le premier depuis l'or de Stephen Kiprotich au marathon en 2012.



A 22 ans, Chemutai signe son premier podium international, après avoir pris la 5e place des Mondiaux de Doha en 2019.

Le doublé pour la délégation kényane

Le Kényan Emmanuel Korir est devenu champion olympique du 800 m en 1 min 45 sec 06 en devançant son compatriote Ferguson Rotich (1:45.23) en finale. C'est le 4e titre consécutif sur la distance pour le Kenya après Wilfred Bungel en 2008 et les deux du recordman du monde David Rudisha en 2012 et 2016. Ces deux médailles permettent au Kenya de prendre la 38e place au classement des médailles et d'être le premier pays du continent.



Vainqueur des Jeux africains en 2019, l’Égyptien Mohamed Ibrahim Elsayed a remporté la médaille de bronze en lutte gréco-romaine, chez les moins de 57 kilos, pour sa première participation aux Jeux Olympiques. Il a battu aux points le Russe Arten Surkov après avoir perdu sa demi-finale. C’est la troisième médaille de bronze pour l'Egypte depuis le début de ces Jeux.