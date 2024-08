Jeux Olympiques : quel bilan pour le continent africain ?

Les Jeux olympiques touchent à leur fin et les sportifs africains ont su tirer leur épingle du jeu, dépassant ainsi la moisson des Jeux de 2020. Retour sur une quinzaine riche en médailles, en records battus et en émotions.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, les nations africaines avaient récolté 37 médailles. Cette année, les douze pays africains qualifiés pour la compétition ont fait mieux, à une médaille près : le continent africain a remporté 38 médailles en tout aux Jeux olympiques de Paris 2024.

(Re)lire → Qui sont les athlètes africains attendus pour les Jeux ?

KENYA

Le Kenya est en tête du classement des pays africains, avec onze médailles à son actif : quatre médailles d’or, cinq médailles de bronze et deux médailles d’argent… toutes collectées pendant les épreuves d’athlétisme.

Le Kenya est un habitué des médailles en athlétisme, notamment dans les épreuves de moyennes et longues distances. Cette année encore, les Kényans se sont distingués en décrochant notamment la médaille de bronze aux deux épreuves de marathon grâce à Hellen Obiri et Benson Kipruto, malgré l’immense déception liée à l’abandon d’Eliud Kipchoge.

(Re)voir → JO 2024 : le double champion olympique Eliud Kichoge abandonne

Aux épreuves de 5000 m hommes et femmes, c’est l’argent pour les Kényans, avec Ronald Kwemoi et Faith Kipygeon. Cette dernière se pare également d’or au 1500 m féminin, aux côtés de Béatrice Chebet qui a remporté l’or sur 5 000 et 10 000 m, et Emmanuel Wanyonyi, champion olympique du 800m.

Faith Kipyegon, du Kenya, célèbre sa victoire après avoir remporté la médaille d'or dans la finale du 1500 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024, le samedi 10 août 2024, à Saint-Denis, en France. AP Photo/Ashley Landis

ALGÉRIE

Derrière le Kenya on trouve l’Algérie, qui a réussi ses jeux grâce à la victoire de la gymnaste Kaylia Nemour aux barres asymétriques, devenant ainsi la première Africaine à remporter une médaille d’or pendant ces Jeux.

Juste après elle, c’est au tour d’Imane Khelif d’être sacrée championne olympique de boxe dans la catégorie des -66 kg, malgré une compétition entachée par la polémique sur son genre et une vague de harcèlement transphobe sur les réseaux sociaux.

(Re)lire → Hyperandrogénie : derrière les polémiques, une discrimination sexiste et raciste ?

Enfin, l’Algérie a remporté la médaille de bronze au 800m hommes grâce à la performance de Djamel Sedjati.

Kaylia Nemour réagit après avoir remporté la médaille d'or pour l'Algérie lors de la finale individuelle des barres asymétriques en gymnastique artistique féminine dans l'arène de Bercy aux Jeux olympiques d'été de 2024, le dimanche 4 août 2024, à Paris, en France. AP Photo/Morry Gash

AFRIQUE DU SUD

Sur la troisième marche du podium, on retrouve l’Afrique du Sud, qui comptabilise six médailles. La nation arc-en-ciel n’a obtenu qu’un seul titre de championne olympique, pour la nageuse Tatjana Smith, victorieuse au 100 m brasse et parée d’argent au 200 m brasse.

L’Afrique du Sud a aussi obtenu deux médailles d’argent, une au relais 4x100 m hommes et une au lancer de javelot femmes pour Jo-Ane van Dyk. La dernière médaille sud-africaine revient à Alan Hatherly, pour le cross country homme.

ÉTHIOPIE

L’Éthiopie arrive quatrième de ce classement des médailles africaines avec un total de quatre médailles. Tamirat Tola a obtenu la seule médaille d’or éthiopienne en remportant le marathon hommes en 2:06:26, battant ainsi le record du monde établi par le Kényan Samuel Kamau Wanjiru en 2008.

L'Éthiopien Tamirat Tola célèbre sa victoire après avoir franchi la ligne d'arrivée pour remporter la médaille d'or à la fin de la compétition du marathon masculin aux Jeux olympiques d'été de 2024, le 10 août 2024, à Paris, en France. AP Photo/Dar Yasin

Les Éthiopiens ont raflé trois autres médailles, toutes en argent pour Berihu Aregawi au 10 000m hommes, Tsige Duguma au 800m femmes et Tigst Assefa, arrivée deuxième au marathon femmes.

ÉGYPTE

Les Égyptiens ferment ce top 5 avec trois médailles. C’est l’épéiste Mohamed Elsayed a offert sa première sa première médaille à l’Égypte en remportant le bronze face au Hongrois Tibor Ferenc Andrasfi. Ahmed Elgendy a, lui, décroché l’or au pentathlon moderne, et Sara Ahmed s’est illustrée en haltérophilie en gagnant la médaille d’argent dans la catégorie des -81kg.

TUNISIE

La Tunisie s’est particulièrement illustrée au taekwondo grâce à la médaille d’or de Firas Katoussi dans la catégorie des -80kg et au bronze de Mohamed Khalil Jendoubi chez les -58kg. La dernière médaille tunisienne revient à Fares Ferjani, qui décroche l’argent au sabre en individuel.

(Re)voir → Tunisie : le rêve olympique de Khalil Jendoubi

OUGANDA

L’Ouganda n’a que deux médailles, mais pas des moindres. Joshua Cheptegei, triple champion du monde du 10 000 m était une fois de plus au rendez-vous et a donc obtenu la médaille sur sa distance fétiche. La deuxième médaille ougandaise appartient à Peruth Chemutai, parée d’argent pour le 3 000 m steeple - femmes.

BOTSWANA

Les nations africaines trustent l’athlétisme et c’est également là que le Botswana a brillé en remportant deux médailles. D’abord l’or pour Letsile Tebogo au 200m, devant les Américains Kenny Bednarek et Noah Lyles, devenant ainsi le premier africain à être sacré champion olympique sur cette distance. De quoi susciter la fierté de son pays : un après-midi de congé exceptionnel a été décrété au Botswana pour fêter le titre olympique du sprinteur de 21 ans.

Letsile Tebogo, du Botswana, pose après avoir remporté la médaille d'or dans la finale du 200 mètres masculin aux Jeux olympiques d'été de 2024, le 8 août 2024, à Saint-Denis, en France. AP Photo/Ashley Landis

Letsile Tebogo a aussi joué son rôle dans l’obtention de la deuxième médaille du Botswana puisque le pays a arraché l’argent au relais 4 x 400 m - hommes.

MAROC

Le Maroc quitte ces Jeux de Paris 2024 avec seulement deux médailles. Une en athlétisme pour Soufiane El Bakkali, une en or pour le 3 000 m steeple - hommes, et une de bronze dans le tournoi de football. Les Lionceaux de l’Atlas, battu par l’Espagne en demi-finale se sont finalement imposés 6-0 contre l’Égypte pour décrocher le bronze. C’est le premier titre olympique de l’histoire de la sélection marocaine.

(Re)lire → Achraf Hakimi : "Dans tous les stades, les Marocains sont présents pour nous"

Les trois derniers pays de ce classement africain n’ont obtenu qu’une médaille chacun, toutes de bronze.

Le Cap Vert doit son unique médaille au boxeur David de Pina qui a atteint la troisième marche du podium dans la catégorie des -51 kg.

La Zambie peut féliciter Muzala Samukonga, arrivé troisième du 400 m hommes, et enfin la Côte d’Ivoire a décroché le bronze en Taekwondo avec Cheick Sallah Cissé, dans la catégorie des +80kg.