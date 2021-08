Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 : tableau d'honneur des médaillés africains

Latifat Tijani, Nigeria, powerlifting, médaille d'or

La Nigeriane Latifat Tijani s'est octroyée l'or en powerlifting (force athlétique). Elle a soulevé 107 kg et surpasse ainsi la Chinoise Zhe Cui (102 kg). Elle offre ainsi la première médaille d'or à son pays dans ces Jeux Paralympiques de Tokyo.

Raoua Tlili et Ahmed Ben Moslah, Tunisie, lancer de poids, médailles d'or et d'argent

À 31 ans, Raoua Tlili offre, au lancer de poids la première médaille d'or à la Tunisie, et s'octroie un 5e titre de championne olympique par la même occasion. Elle a écrasé, avec 10,55m, la Colombienne Azuiza Buitrago (9,94m) et a établi un nouveau record paralympique. Son compatriote Ahmed Ben Moslah décroche l'argent dans la même discipline, offrant la deuxième médaille des Jeux Paralympiques à son pays.

Cherine Abdellaoui, Hocine Bettir et Mounia Gasmi, Algérie, une médaille d'or au judo et deux médailles de bronze en powerlifting et lancer de quille

En bronze lors des Jeux de Rio en 2016, Cherine Abdellaoui a pris sa revanche au judo et offre à l'Algérie sa première médaille d'or face à la Canadienne Priscilla Gagné. L'athlète Hocine Bettir rafle le bronze et offre ainsi la deuxième médaille à l'Algérie en powerlifting. La troisième médaille algérienne, en bronze, est remportée par Mounia Gasmi au lancer de quille féminin avec un lancer de 23,29m derrière la Polonaise Kozakowska et l'Ukrainienne Moskalenko.

Sherif Othman et Rebab Ahmed, Égypte, deux médailles d'argent en powerlifting

Les athlètes égyptiens Sherif Othman et Rebab Ahmed remportent tous les deux une médaille d'argent en powerlifting. Rebab Ahmed renouvelle la performance de Rio, où elle avait eu l'argent en 2016 dans la même discipline. Et Sherif Othman n'a pas réussi à conserver le titre olympique qu'il avait conquis en 2008 à Pékin, puis conservé à Londres (2012) et à Rio (2016).