Jeux paralympiques : qui sont les athlètes africains à suivre ?

L'Algérien Abdellatif Baka en para-athlétisme

Abdellatif, ici lors des jeux paralympiques de 2012 à Londres face au kényan David Korir, espère encore remporter une médailles d'or pour l'Algérie. AP/

L’équipe masculine d’Égypte de volley-ball assis

Kgothatso Montjane en tennis en fauteuil pour l'Afrique du Sud

Il avait fait la fierté de l'Algérie en 2012 et 2016. Champion sur 800 mètres en 2012 et 1500 mètres en 2016, Abdellatif Baka, à 27 ans, peut encore s'imposer en demi-fond à Tokyo.L'équipe d'Égypte de volley-ball assis a glané deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques en 2004 et 2016. Les Égyptiens espèrent enfin remporter l'or.

Kgothatso Montjane est l'une des meilleurs joueuses mondiales de tennis en fauteuil. En 2018, elle était la première femme sud-africaine noire à concourir à Wimbledon. Elle a fini dans le dernier carré des quatres tournois majeurs du circuit. Elle espère enfin remporter un titre à ces Jeux paralympiques.



Kgothatso Montjane à l'US Open en 2018. AP/AP Photo/Darron Cummings

Le Sénégalais Ibrahima Seye Sen en para-taekwondo

Le taekwondo est pour la première fois inscrit au programme des Jeux paralympiques Le Sénégalais Ibrahima Seye Sen constitue un espoir de médaille pour le Sénégal.

La lanceuse tunisienne Raoua Tlili

La tunisienne Raoua Tlili, ici aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, a remporté déjà trois médailles d'or. AP

Raoua Tlili est sans doute l'athlète africaine la plus titrée. La lanceuse de poid vise une quatrième médaille d'or consécutive. Ce serait un exploit. Elle sera le porte-drapeau de la Tunisie lors de la cérémonie d'ouverture.