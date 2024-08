Joshua Cheptegei : "J'ai planifié mon attaque aux 600 derniers mètres"

L'Ougandais Joshua Cheptegei, roi des courses de fond, a remporté l'or olympique du 10.000 m, premier titre décerné sur la piste violette du Stade de France aux Jeux de Paris ce vendredi. C'est la première médaille d'or du africaine sur ces Jeux. Il est revenu sur sa course au micro de Simon Rodier et Guillaume Gouet. Entretien.

Déjà titré sur 5.000 m à Tokyo en 2021, en plus de l'argent du 10.000 m, le triple champion du monde de la discipline a complété à 27 ans son formidable palmarès grâce à 600 derniers mètres de folie, pour couper la ligne en 26 min 43 sec 14, devant l'Ethiopien Berihu Aregawi (26:43.44) et l'Américain Grant Fisher.

Cinq fois titrés sur les sept derniers JO, les Ethiopiens, dont le tenant Selemon Barega, se sont relayés pour mener un rythme d'enfer (mi-course en 13:23.07), sans parvenir à décrocher leur rival ougandais, auteur du 10.000 m le plus rapide de l'histoire olympique, avant de viser un nouveau podium sur le 5.000 m.

TV5MONDE : L'ambiance était incroyable ? La course était incroyable. Que ressentez vous ?

L'ambiance était incroyable. Ce que je ressens ? Je suis rempli de joie. J'ai remporté une médaille d'or dans le plus grand et incroyable championnat que sont les Jeux olympiques. Je suis si heureux. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut gagner ce genre de titre. Et lorsque que vous avez un de ces titres c'est incroyable.

J'ai compris que pour les derniers 1000 mètres c'était mon moment pour me positionner en tête de la course.

Joshua Cheptegei en tête du 10.000 mètres. AP

Lorsque vous avez remporté un titre, vous voulez remporter d'autres titres comme vous l'avez fait à Tokyo et à Paris. Votre carrière est incroyable.

Oui mais à Tokyo je n'avais pas remporté le 10 000 mètres et là je l'ai remporté.

Joshua Cheptegei a battu le record olympique sur 10.000 mètres. AP

Aviez-vous planifié votre attaque aux 600 derniers mètres ?

Oui, je l'ai planifié. Je l'ai préparé à l'entrainement. J'ai compris que pour les derniers 1000 mètres c'était mon moment pour me positionner en tête de la course.

Pour les Africains il y a eu des grands noms comme Abebe Bikila, Kenenisa Bekele , Eliud Kipchoge. Ce sont ces anciens qui nous inspirent aujourd'hui.

Vous avez gagné à Tokyo et Paris. Vous allez continuer ?

Je continue sur le marathon.

Dernière question. Vous êtes Ougandais. Il y a les Kényans, les Ethiopiens....Comment expliquez-vous la très grande forme de l'Athlétisme africain.

On revient à l'histoire. Pour les Africains il y a eu des grands noms comme Abebe Bikila, Kenenisa Bekele , Eliud Kipchoge. Ce sont ces anciens qui nous inspirent aujourd'hui.