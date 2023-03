Kamala Harris annonce un milliard de dollars pour les femmes en Afrique

La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a annoncé mercredi au Ghana une initiative d'un milliard de dollars pour améliorer l'émancipation économique des femmes en Afrique au terme de la première étape de sa tournée sur le continent.

Le bureau de Mme Harris a dévoilé le programme, en grande partie financé par le secteur privé, dans la capitale Accra. Dans la foulée, la vice-présidente américaine a quitté le Ghana pour se rendre en Tanzanie.

Prévue pour durer jusqu'au 2 avril, sa tournée au Ghana, en Tanzanie et en Zambie survient après un sommet Etats-Unis-Afrique en décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l'Afrique, au moment où les Etats-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie.

Mme Harris a déjà annoncé plusieurs mesures d'aide, notamment 139 millions de dollars pour le développement économique et culturel au Ghana et l'investissement de 100 millions de dollars dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, confrontés au risque de débordement des violences jihadistes venues du Sahel.

L'initiative en faveur de l'émancipation économique des femmes africaines inclut près de 400 millions de dollars du secteur privé "pour aider à combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes".

"L'amélioration du statut économique des femmes et des filles n'est pas seulement une question de droits de l'homme, de justice et d'équité, c'est aussi un impératif stratégique qui réduit la pauvreté et favorise une croissance économique durable", a déclaré le bureau de la vice-présidente américaine.

Plus de 500 millions de dollars toujours en provenance du secteur privé serviront également à soutenir l'émancipation économique des femmes en Afrique, selon le communiqué.

Mardi, la vice-présidente a appelé à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique, en particulier dans l'économie numérique, la bonne gouvernance et la démocratie.

"Nous sommes +à fond+ sur l'Afrique", a-t-elle ajouté, répétant ainsi les mots de Joe Biden pendant le sommet Etats-Unis-Afrique l'an dernier.

Mme Harris est attendue plus tard dans la semaine en Zambie, ultime étape de sa tournée en Afrique.