Kenya : 21 corps de membres présumés d'une secte ont été exhumés

Depuis vendredi 21 avril, "au total, nous avons 21 corps" dans la forêt de Shakahola, a déclaré à l’AFP une source policière qui a requis l’anonymat. "Nous avons à peine effleuré la surface (de la terre), ce qui indique clairement que nous aurons plus de corps" à l’issue des recherches.



Le bilan a été confirmé par une autre source policière, qui a également requis l'anonymat. Une des deux sources a évoqué la présence d'au moins trois enfants parmi les victimes.



Les dépouilles de quatre adeptes de l'Église Internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church) dirigée par Makenzie Nthenge avaient déjà été retrouvées la semaine dernière par les autorités. Les enquêteurs ont fouillé la zone en raison d'informations évoquant une possible fosse commune.



Onze autres fidèles, sept hommes et quatre femmes âgés de 17 à 49 ans, ont été hospitalisés la semaine dernière après avoir été secourus dans la forêt de Shakahola.

Le chef de la secte arrêté Le pasteur de l'Église Internationale de Bonne Nouvelle, Makenzie Nthenge, s'est rendu le 15 avril à la police, avant d'être placé en détention. Une source policière a affirmé qu'il avait entamé une grève de la faim et qu'il "prie et jeûne" en détention.



Selon les médias locaux, six fidèles de Makenzie Nthenge ont également été arrêtés. Le chef aurait été arrêté et inculpé le mois dernier, après que deux enfants étaient morts de faim sous la garde de leurs parents. Il avait ensuite été libéré moyennant une caution de 100.000 shillings kenyans (environ 670 euros).



L'affaire doit être examinée par la justice le 2 mai.



Dans un rapport dont l'AFP a eu connaissance, la police avait dit avoir reçu des informations faisant état de personnes "mortes de faim sous prétexte de rencontrer Jésus après avoir subi un lavage de cerveau par un suspect, Makenzie Nthenge, pasteur de l'Église Internationale de Bonne Nouvelle".