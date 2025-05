Kenya: des trafiquants de fourmis, dont deux Belges, condamnés à une lourde amende

Les ressortissants belges Lornoy David (G) et Seppe Lodewijckx (2e à gauche) dans le box des accusés lors du prononcé de leur peine aux côtés de leurs coaccusés, le Vietnamien Duh Hung Nguyen (2e à droite) et le Kényan Dennis Nganga (à droite), pour possession illégale et tentative d'exportation d'espèces sauvages protégées, à Nairobi le 7 mai 2025