Kenya: dix morts dans un accident d'avion

Les 10 passagers de l'avion disparu des écrans radars mardi au Kenya et dont la carcasse avait été repérée jeudi matin au nord de Nairobi ont péri dans l'accident, ont annoncé le PDG de la compagnie Fly-SAX et le ministère des Transports.

"Malheureusement, d'après les informations que nous avons, il n'y a pas de survivants", a déclaré à la presse le secrétaire d'Etat en charge des Transports Paul Maringa.

"Les familles des passagers et de l'équipage ont été prévenues et au nom du ministère, nous sommes vraiment désolés de cette issue très triste et nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées", a-t-il ajouté.

"Il n'y a pas de survivants dans le récent accident" d'un de nos appareils, a confirmé à la presse le PDG de la compagnie, Charles Wako.

Jeudi matin, un hélicoptère mobilisé pour les recherches a repéré le Cessna vers 06H45 (03H45 GMT) à proximité de la localité de Njabini, au sud-ouest de la chaîne de montagnes des Aberdares, à quelque 65 kilomètres au nord de Nairobi.

Transportant huit passagers et deux membres d'équipage, l'avion avait décollé de Kitale (ouest) mardi peu après 16H00 et disparu à 17H20 des écrans radars de l'aéroport international de Nairobi, sa destination finale.

Les recherches avaient été compliquées par des conditions météorologiques défavorables et notamment une faible visibilité, alors que le Kenya connaît de fortes précipitations en cette période correspondant à la fin de la longue saison des pluies.