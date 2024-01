Kenya: la justice déclare "illégal" le déploiement de policiers en Haïti

Un tribunal a bloqué vendredi la décision "inconstitutionnelle, illégale et invalide" du gouvernement kényan de déployer un millier de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU pour tenter d'y endiguer la violence des gangs.

Le gouvernement a annoncé dans un communiqué qu'il allait "contester immédiatement" cette décision.

Le verdict de la Haute cour de Nairobi marque un coup d'arrêt à la force multinationale très attendue pour tenter de juguler le chaos grandissant dans ce petit Etat caribéen, où la violence des gangs a fait près de 5.000 morts, dont plus de 2.700 civils, en 2023, selon un rapport mardi du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Face aux appels de plus en plus pressants du gouvernement haïtien et de l'ONU, le Kenya avait accepté en juillet 2023 de mener cette force de 2.500 à 2.600 hommes, espérée "au cours du premier trimestre 2024", selon la représentante spéciale adjointe de l'ONU en Haïti.

L'ONU avait donné le feu vert en octobre à cette force, également soutenue par les Etats-Unis.

Mais l'annonce du gouvernement kényan, validée au Parlement le 16 novembre, avait suscité une vive contestation dans ce pays d'Afrique de l'Est.

L'opposant Ekuru Aukot avait notamment saisi la Haute cour de Nairobi, arguant que cette mission était inconstitutionnelle car ne reposant sur aucun fondement légal.

"Le Conseil national de sécurité n'a pas mandat pour déployer des agents de la police nationale hors du Kenya", a affirmé le juge Enock Chacha Mwita.

Une "telle décision contrevient à la Constitution et à la loi et est donc inconstitutionnelle, illégale et invalide", a-t-il ajouté.

Le gouvernement kényan a "réitéré son engagement à honorer ses obligations internationales" tout en affirmant qu'il allait "contester" ce verdict, a affirmé dans un communiqué le porte-parole du gouvernement, Isaac Maigua Mwaura.

"Nous avons besoin d'une action urgente, nous avons besoin d'un financement urgent", a indiqué de son côté le chef de l'ONU Antonio Guterres, via son porte-parole Stéphane Dujarric.

Même urgence à agir pour la patronne de Human Rights Watch (HRW) Tirana Hassan: "les événements d'aujourd'hui n'affectent en rien l'urgence de la situation en Haïti".

Washington s'est pour sa part déclaré "très reconnaissant" que le Kenya soit toujours prêt à participer à la mission.

"Nous pensons toujours que c'est très important car les gangs, les voyous, les criminels sont toujours la cause de beaucoup de chaos, de désordre, de meurtres et de violences", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

"Enfer des gangs"

Le ministre haïtien des Affaires étrangères avait une nouvelle fois exhorté jeudi à l'envoi rapide de renforts sur l'île.

Des pneus en feu après une manifestation de policiers consécutive à une attaque de gang sur un commissariat, à Port-au-Prince, le 26 janvier 2023 en Haïti AFP/Archives

"Chaque jour qui passe sans cet appui tant espéré, c'est un jour de trop que nous vivons dans l'enfer des gangs", avait déclaré Jean Victor Généus devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Les préparatifs de cette force, dont les effectifs totaux et la composition exacte restaient toutefois à finaliser, étaient en cours.

Le Kenya a déjà participé à plusieurs opérations de maintien de la paix dans des pays voisins (RDC, Somalie) et dans d'autres parties du monde (Liberia, Timor oriental, ex-Yougoslavie...)

Mais les détracteurs de la mission en Haïti avaient mis en garde contre le danger d'exposer des policiers sur un terrain inconnu face aux gangs locaux lourdement armés. "Ce déploiement est une mission suicide", avait estimé Ekuru Aukot.

Pour le président kényan William Ruto, il s'agissait au contraire d'une "mission pour l'humanité" dans un pays ravagé, selon lui, par le colonialisme.

"Expansion rapide"

Dans un rapport mardi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a alerté sur le "niveau stupéfiant de la violence des bandes, qui continue de s'aggraver" en Haïti.

Des policiers arrêtent un homme après des violences de gangs, le 24 avril 2023 à Port-au-Prince, en Haïti AFP/Archives

Le nombre d'homicides a plus que doublé (+119,4%) en 2023 par rapport à 2022, atteignant 4.789 morts. Parmi ces personnes tuées, plus de 2.700 étaient des civils et plus de 1.600 des membres de gangs.

Dans un contexte de terreur, d'habitants forcés de fuir ou de se cacher, le pays connaît une des "pires" crises alimentaires au monde.

Plus de 4,35 millions d'Haïtiens, soit plus de 40% de la population, sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë.