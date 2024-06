Kenya : la mobilisation antigouvernementale vire au chaos à Nairobi

A Nairobi, la police kenyane a tiré à balles réelles sur les manifestants antigouvernement alors qu'un inccendie s'est déclaré au Parlement. Au moins cinq personnes tuées lors de cette mobilisation partie de la jeunesse contre une hausse des impôts qui dure depuis près de deux semaines et a gagné tout le pays.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 31 blessées mardi au Kenya lors des manifestations contre les projets de nouvelles taxes du gouvernement, ont annoncé dans un communiqué plusieurs ONG dont Amnesty Kenya.

"Au moins cinq personnes ont été tuées par balles alors qu'elles secouraient les blessés. Trente et une ont été blessées", indiquent ces ONG, qui ajoutent avoir également relevé au cours des dernières 24 heures 21 cas d'enlèvements de personnes par des "officiers en uniforme ou en civil".

Le mouvement de protestation antigouvernemental au Kenya a viré au chaos dans la capitale Nairobi après que des manifestants ont forcé les barrages de police et pénétré dans l'enceinte du Parlement.

L'ONG Commission kényane des droits humains (KHCR) a affirmé avoir vu la police "tirer sur quatre manifestants, (...) tuant l'un d'entre eux", dans un communiqué sur X.

Des journalistes AFP présents sur place ont vu trois corps inanimés, gisant dans des mares de sang, aux abords du Parlement, où un bâtiment était en feu.

Un responsable d'Amnesty International Kenya, Irungu Houghton, a fait état dans une déclaration à l'AFP de "nombreux blessés", dénonçant le "recours croissant aux balles réelles par la police" durant cette manifestation.

Par ailleurs, l'observation du réseau montre "une importante perturbation de la connectivité internet au Kenya" au moment où la police "réprime les manifestations" de protestation contre les projets de nouvelle taxes du gouvernement, a indiqué sur X NetBlocks, une organisation de surveillance du réseau.

Lors de la manifestation antigouvernementale à Nairobi, le 25 juin 2024 AP Photo/Brian Inganga

La tension est progressivement montée mardi dans le centre d'affaires (CBD) de Nairobi où se tenait la troisième manifestation en huit jours d'un mouvement baptisé "Occupy Parliament" ("Occuper le Parlement") s'opposant contre le projet de budget 2024-25 qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes.

De premiers heurts ont éclaté vers la mi-journée après que des manifestants ont progressé dans une zone abritant plusieurs bâtiments officiels (Parlement, Cour Suprême, mairie de Nairobi...).

Les manifestants ont ensuite forcé les barrages de la police pour pénétrer dans l'enceinte où les députés venaient d'approuver les amendements au texte, qui doit être voté d'ici le 30 juin.

D'autres manifestations se sont tenues dans plusieurs autres villes du pays, notamment dans les fiefs de l'opposition de Mombasa (est) et Kisumu (ouest), à Eldoret (ouest), grande ville de la vallée du Rift, région d'origine du président William Ruto, Nyeri (sud-ouest) et Nakuru (centre), selon des médias locaux.

Manifestation contre une hausse des impôts à Nairobi, 25 juin 2024. AP Photo/Brian Inganga

Le mouvement "Occupy Parliament" a été lancé sur les réseaux sociaux peu après la présentation au Parlement le 13 juin du projet de budget 2024-2025 prévoyant l'instauration de nouvelles taxes, dont une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers.

Le gouvernement avait annoncé le 18 juin retirer la plupart des mesures mais les manifestants ont poursuivi leur mouvement, demandant le retrait intégral du texte. Ils dénoncent un tour de passe-passe du gouvernement qui envisage de compenser le retrait de certaines mesures fiscales par d'autres, notamment une hausse de 50% des taxes sur les carburants.

(Re)voir Kenya : le gouvernement retire la plupart des nouvelles taxes

"Fatigués"

Initialement porté par la "Génération Z" (jeunes nés après 1997), le mouvement s'est transformé en une contestation plus large de la politique du président Ruto. Le chef de l'Etat s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse dimanche.

Moody Kimwele, 41 ans, est venu avec son fils de 15 ans pour dénoncer le poids croissant des taxes depuis le début de la présidence Ruto en septembre 2022.

(Re)voir Kenya : William Ruto "prêt" à discuter avec la jeunesse en colère

"Qu'ont-ils fait avec l'argent ? Peuvent-ils rendre compte de l'argent qu'ils ont utilisé au cours du dernier exercice ? On ne voit rien de ce qu'ils ont collecté", estimait-il dans la matinée.

"Nous n'avons peur de rien", lance Stephanie Wangari, sans-emploi de 24 ans: "Ruto n'a jamais tenu ses promesses, même de fournir du travail aux jeunes. Nous sommes fatigués. Qu'il parte".

Avant la journée de mardi, cette mobilisation a déjà été marquée par la mort de deux personnes à Nairobi. Plusieurs dizaines d'autres ont été blessées par la police, qui a également procédé à des centaines d'arrestations.

Lors de la manifestation antigouvernementale à Nairobi, le 25 juin 2024. AP Photo/Andrew Kasuku

Amnesty et l'ONG KHRC ont accusé les autorités de mener des enlèvements de militants.

La porte-parole de la police, Resila Onyango, n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP sur ces accusations.

Pour le gouvernement, les taxes sont nécessaires pour redonner des marges de manœuvre au pays, lourdement endetté.

Le Kenya, pays d'Afrique de l'Est d'environ 52 millions d’habitants, est une locomotive économique de la région.

Mais le pays a enregistré en mai une inflation de 5,1% sur un an, avec une hausse des prix des produits alimentaires et des carburants de respectivement 6,2% et 7,8%, selon la Banque centrale.