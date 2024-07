Kenya : le président William Ruto nomme onze ministres, ébauche d'un "gouvernement élargi"

Le président kényan, William Ruto, a nommé, vendredi 19 juillet, onze ministres, censés former le cœur d'un "gouvernement élargi". Il aura pour mission d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois et a donné lieu à des manifestations meurtrières.