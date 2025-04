Kenya : les autorités appellent à la "vigilance extrême" après au moins six morts du choléra

Le ministère de la Santé kényan a appelé mercredi la population à être "extrêmement vigilante" alors que le pays recense au moins six morts d'une nouvelle épidémie de choléra.

Une autre maladie parasitaire, la leishmaniose (également appelée kala-azar ou "fièvre noire"), transmise par un insecte proche du moustique, le phlébotome, a aussi tué 33 personnes dans le nord-est du Kenya, ont indiqué les autorités.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie, le bacille vibrio cholerae ou vibrion cholérique.

Les trois quarts des personnes infectées ne présentent aucun symptôme.

Mais la maladie peut être redoutable pour 10 à 20% des cas, avec diarrhées sévères et vomissements qui provoquent une déshydratation accélérée.

"Le gouvernement vous demande d'être extrêmement vigilants (...) et de garder votre environnement toujours propre, alors qu'il entre en action pour faire face à l'épidémie de choléra qui a fait plus de cinq victimes dans tout le pays", a déclaré Mary Muthoni, une cadre du ministère de la Santé kényan, dans un communiqué.

Mardi, ce ministère avait fait état de six morts du choléra et 97 cas.

Dans une vidéo du ministère de la Santé, Mme Muthoni a également fait état de plus de 1.000 cas de leishmaniose, dont 16 nouveaux cas ont été découverts mardi soir dans le nord-est du pays.

"Nous avons déjà 33 morts" du kala-azar, a-t-elle poursuivi, ajoutant que du personnel avait été envoyé dans les régions touchées pour tenter de contenir la maladie.

Des épidémies de choléra se sont déclenchées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est ces derniers mois, notamment au Soudan du Sud, qui connaît sa pire épidémie en 20 ans avec plus de 40.000 cas et près de 700 décès recensés entre septembre et mars, selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Au moins 31 personnes sont mortes du choléra et plus de 1.500 cas ont été signalés dans l'ouest de l’Éthiopie, où la maladie se "propage rapidement", avait aussi signalé mi-mai Médecins sans frontières (MSF).

En 2023, le nombre de cas de choléra signalés dans le monde avait augmenté de 13% et les décès de 71% par rapport à 2022, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Plus de 4.000 personnes sont mortes (...) de cette maladie évitable et facilement traitable", a-t-elle déploré.