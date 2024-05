Kenya: les médecins hospitaliers mettent fin à une grève de huit semaines

Des médecins kenyans manifestent pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail à Nairobi, le 9 avril 2024

Le gouvernement kényan et le syndicat des médecins hospitaliers (KMPDU) ont signé mercredi un accord de reprise du travail, mettant fin à une grève de huit semaines qui a paralysé les dizaines d'établissement de santé dans ce pays d'Afrique de l'Est.

"Après de longues et laborieuses négociations qui se sont déroulées jusqu'au petit matin pendant plusieurs jours, (...) nous avons signé un accord de retour au travail et le syndicat a annulé la grève", a déclaré devant la presse la ministre de la Santé, Susan Nakhumicha.

Cette grève avait été lancée le 14 mars par le Syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes du Kenya (KMPDU), l'unique syndicat de médecins du pays qui revendique 7.000 adhérents. Le mouvement avait ensuite été rejoint par le syndicat des personnels soignants, hors infirmiers (KUCO).

Les grévistes demandaient notamment une revalorisation des rémunérations, prévue dans un accord signé avec le gouvernement en 2017 après une grève de 100 jours mais qui n'avait, selon l'organisation, jamais été appliquée.

L'accord, officiellement signé devant la presse au centre de conférence internationale (KICC) de la capitale Nairobi, prévoit notamment le paiement d'"arriérés de salaire accumulés par les gouvernements des comtés pour un montant de 3,5 milliards de shillings" (environ 24 millions d'euros).

Ces "arriérés de salaire de base (...) seront réglés dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2024", précise le texte.

La question de la rémunération des internes - qui constituent 30% des médecins dans les 57 hôpitaux publics du pays - n'est en revanche pas réglée.

Le texte prévoit que les parties "entament et concluent les négociations sur la question dans un délai de 60 jours".

"Promesse" -

"Nous avons signé aujourd'hui cet accord de retour au travail pour ouvrir la voie à une reprise du travail des médecins dans les 24 heures", a déclaré à la presse le secrétaire général du KMPDU, Davji Atellah, tout en soulignant que "l'une des questions fondamentales (celle des internes, ndlr) reste en suspens".

Manifestation de médecins kényans pour de meilleurs salaires et conditions de travail à Nairobi, le 9 avril 2024 AFP/Archives

"Bien que nous ayons dit que nous ne rentrerions pas chez nous avec des lettres de promesse, nous avons décidé d'accepter cette promesse pour la dernière fois", a-t-il déclaré.

La ministre de la Santé s'est dite "convaincue que ce que nous avons signé aujourd'hui, après de larges consultations, est un accord qui sera mis en œuvre par nous tous".

Les 56 jours de grève ont été jalonnés de manifestations et de négociations infructueuses, le gouvernement jugeant notamment que les revendications salariales des grévistes n'étaient "pas viables" pour le pays, qui croule sous une lourde dette.

Un tribunal du travail de Nairobi avait sommé à plusieurs reprises gouvernement et grévistes de trouver un accord. Sa dernière décision fixait une échéance à mercredi.

- Inondations et maladies

Des membres de la Croix-Rouge recherchent dans une zone inondée des habitants piégés dans leurs maisons après des pluies torrentielles à Kitengela, le 1er mai 2024 au Kenya AFP

Cette grève a quasiment paralysé les établissements médicaux publics, indispensables aux populations les plus démunies qui ne peuvent pas payer des cliniques privées, alors que le pays connaît depuis plusieurs semaines des pluies diluviennes et des inondations, qui ont fait 257 morts et déplacé près de 55.000 ménages, selon un dernier bilan officiel.

Ces crues ont également augmenté les risques de maladies liées à l'eau.

"Les eaux des crues se sont mélangées aux latrines et au système d'égouts, augmentant la menace de maladies d'origine hydrique comme le choléra, la typhoïde et la dysenterie", a souligné dans un communiqué Jeffrey Okoro, directeur exécutif de l'ONG CFK Africa, qui gère notamment une maternité dans le bidonville de Kibera, le plus grand du pays.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi que 44 cas de choléra ont été recensés dans le comté de Tana River, région de l'est du Kenya parmi les plus durement touchées par les inondations.