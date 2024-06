Kenya: nouvelle journée de manifestations contre le gouvernement

Des Manifestants protestent contre l'augmentation des taxes et des impots ,décidés au parlement a Nairobi au Kenya ce Mardi 18 juin 2024.

Les kényans recommencent a manifester car une partie du projet n'est pas annulé et de nouvelles taxes sont mises en plaçe. Ils ont donc manifester aux abords du complexe abritant l'Assemblé nationale et le Sénat. Certains batiments sont incendiés, saccagés et la manifestation tourne au bain de sang .

22 personnes tués

Selon plusieurs ONG, la police a tiré à balles réelles pour tenter de contenir la foule qui a forcé les barrages de sécurité pour pénétrer dans le complexe et selon l'organe kényan de protection des droits humains (KNHRC), 22 personnes ont été tuées, dont 19 dans la capitale Nairobi, et plus de 300 blessées.

Le retrait du Projet

Le président Ruto, qui mardi soir avait affirmé vouloir réprimer fermement "la violence et l'anarchie", a finalement annoncé mercredi le retrait du projet de budget et dit vouloir une concertation nationale avec la jeunesse.

"Après avoir écouté attentivement le peuple kényan, qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce projet de loi de finances 2024, je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances 2024, qui sera par conséquent retiré", a-t-il déclaré dans un discours à la nation.

Nelly, 26 ans, a dit à l'AFP vouloir rejoindre cette marche, jugeant le retrait du projet du budget annoncé par le président "trop faible, trop tardif". "Il aurait pu le faire plus tôt sans que des gens meurent", a-t-elle dit.

"Nous allons marcher pour un meilleur avenir au Kenya", a-t-elle ajouté.

Le pays endetté

"Comment gérer ensemble notre situation d'endettement ?", a interrogé William Ruto après avoir capitulé sur le projet de budget. Il s'est inquiété du financement de programmes pour les agriculteurs et les enseignants.

La dette publique du pays s'élève à environ 10.000 milliards de shillings (71 milliards d'euros), soit environ 70% du PIB. Le Projet budget 2024-25 prévoyait sur 4.000 milliards de shillings (29 milliards d'euros) de dépenses, un record.