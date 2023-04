Kenya : qui est Paul Mackenzie Nthenge, "pasteur" d’une secte accusé de pousser ses fidèles à jeûner jusqu’à la mort ?

Vingt-six nouveaux corps ont été exhumés dimanche 23 avril dans l'est du Kenya, portant à plus de 70 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine dans l'enquête sur la mort de fidèles d'une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour "rencontrer Jésus". Le bilan pourrait s'alourdir. Plus de 110 personnes adeptes de la secte sont toujours portés disparus.Peu d'elements sont connus sur cette homme. C'est un ancien chauffeur de taxi de la ville touristique de Malindi. Il est le fondateur de l’Église internationale de Bonne Nouvelle en 2003. Ce "pasteur" est persuadé d’avoir «un pouvoir spirituel et prophétique » et d’être témoin d’« apparitions de Jésus » selon le quotidien kényan the Daily Nation.Avec des antennes dans plusieurs régions du Kenya, l'Église Internationale de Bonne Nouvelle revendiquait plus de 3.000 membres, dont un millier dans la ville côtière de Malindi où il était installé. Ses prêches tournaient autour de la préparation de la fin des temps.

"La mission de ce ministère est de nourrir les fidèles de manière holistique dans tous les domaines de la spiritualité chrétienne alors que nous nous préparons à la seconde venue de Jésus-Christ par l'enseignement et l'évangélisation", peut-on lire sur le site de la secte .

3000 membres

Paul Mackenzie Nthenge diffusait un programme intitulé "Messages de fin des temps" évoquant "les enseignements, prêches et prophéties sur la fin des temps, communément appelée eschatologie". Il affirmait "apporter l'Evangile de notre SEIGNEUR Jésus-Christ exempte de tromperie et de l'intellect de l'Homme".

Il a également lancé une chaîne YouTube en 2017, où l'on trouve des vidéos de ses prêche menés dans son église de Malindi, où il mettait notamment en garde ses fidèles contre les pratiques "démoniaques" telles que le port de perruques et les transactions numériques sans argent liquide.

Il est depuis de nombreuses années dans le colimateur des autorités. En 2017, il avait déjà été détenu pour avoir prôné à de nombreux enfants l’absentéisme scolaire. Il justifiait cette en disant que l’éducation n’était pas reconnue dans la Bible.



Il affirme avoir fermé son église deux ans plus tard pour s'installer dans le village forestier de Shakahola. "J'ai eu la révélation que le moment d'arrêter était venu", déclarait-il le 25 mars dernier au quotidien The Nation. "Je prie juste avec moi-même et ceux qui ont choisi de croire", assurait-il.

73 corps retrouvés

Deux enfants sont morts de faim alors qu’ils étaient sous la garde de leurs parents, tous deux adeptes de la secte.La presse Kenyane dénonce surtout “les failles du système judiciaire kényan” comme The Standard. Il avait été à nouveau “arrêté mi-mars après que deux jeunes garçons sont morts de faim, mais la police ne l’avait pas inculpé”, selon un avocat cité par le journal. Les médias locaux affirment que Paul Mackenzie Nthenge avait été arrêté, puis libéré moyennant une caution de 670 dollars. Il est à nouveau détenu depuis le 15 avril