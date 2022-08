Kenya : Raila Odinga va contester les résultats de la présidentielle devant la justice

Nous faisons cela pour défendre la démocratie et notre pays.

Raila Odinga, arrivé en deuxième position à la présidentielle au Kenya.

Des résultats contestés au sein même de la Commission électorale

William Ruto, 55 ans, est donné vainqueur de la présidentielle au Kenya. Lundi 15 août, la Commission électorale annonce qu'il remporte 50,49% des voix contre 48,85% pour son rival Raila Odinga. AP/Brian Inganga

Un pays habitué aux tensions post éclectorales

"Nous voulons que justice soit faite pour que la paix puisse être trouvée", a déclaré samedi Raila Odinga depuis son domicile de Nairobi, après une rencontre avec des dirigeants religieux."Nous avons décidé d'utiliser la loi pour aller devant la Cour suprême (...) pour montrer que ce n'était pas une élection mais une blague", a-t-il ajouté. Cette élection constitue une cinquième défaite dans un scrutin présidentiel pour M. Odinga, même si sa candidature a été soutenue cette année par le président sortant Uhuru Kenyatta et le parti au pouvoir.Toute requête en contestation doit être déposée d'ici lundi 22 août auprès de la Cour suprême, qui dispose ensuite de 14 jours pour rendre sa décision. Si elle ordonne l'annulation, un nouveau scrutin doit être organisé dans les 60 jours. "Nous faisons cela pour défendre la démocratie et notre pays", a dit M. Odinga.Lundi dernier, après six jours d'interminable attente pour les 50 millions de Kényans, le président de la Commission électorale indépendante (IEBC), organe indépendant apparu profondément divisé, a annoncé la victoire de William Ruto à 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. M. Odinga a rejeté mardi ces résultats.Lundi soir, à la surprise générale, quatre des sept commissaires de l'IEBC avaient rejeté les résultats quelques minutes avant leur annonce, reprochant à Wafula Chebukati, le président de l'IEBC, sa gestion "opaque" et son absence de concertation.Aucun scrutin présidentiel n'a été exempt de contestations au Kenya depuis 2002 et les contentieux ont parfois mené à des affrontements sanglants.​ Les suites du scrutin de cette année ont été suivies de près, considérées comme un test de maturité démocratique dans ce pays qui possède l'économie la plus forte d'Afrique de l'Est.En août 2017, la Cour suprême avait annulé l'élection présidentielle après le rejet de la victoire du président de l'éopque, Uhuru Kenyatta par Raila Odinga. Des dizaines de personnes avaient été tuées par la police dans des manifestations.En 2007, une élection elle aussi très serrée, Raila Odinga avait également, sans aller devant la justice, refusé le résultat. Un choix qui avait déclenché la pire crise post-électorale de l'histoire du pays, avec plus de 1.100 morts dans des affrontements interethniques.