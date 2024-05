Kenya: un immeuble s'effondre à Nairobi, 4 personnes coincées dont 3 enfants

Un immeuble s'est effondré mardi soir à Nairobi et quatre personnes, dont trois enfants, sont coincées sous les décombres, a annoncé un responsable local.

"A 22h00 (19h00 GMT), toutes les familles, à l'exception de quatre personnes, ont été retrouvées", a indiqué Bramwel Simiyu, responsable de la gestion des catastrophes la capitale kényane.

"Les quatre personnes disparues sont une nounou et deux enfants d'un même foyer, ainsi qu'une fillette de dix ans d'une autre résidence", a-t-il ajouté.

La Croix-Rouge du Kenya, qui a envoyé des équipes d'urgence sur place, a indiqué que dix personnes avaient été légèrement blessées.

La région de Nairobi est l'une des zones les plus durement touchées par les pluies torrentielles et les inondations qui ont provoqué des ravages dans tout le pays, coûtant la vie à environ 230 personnes et faisant plus de 200.000 déplacés.