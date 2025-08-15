Kenya: un ministre ayant rejeté une enquête de la BBC sur un trafic d'enfants critiqué par Amnesty

Amnesty International qualifie d'"insulte aux survivants et de feu vert aux trafiquants" les propos du ministre de l'Intérieur du Kenya qui a vu dans un documentaire de la BBC sur un trafic sexuel d'enfants dans son pays "une supercherie".

Le
15 Aoû. 2025 à 17h20 (TU)
Par
TV5MONDE
avec AFP
Kenya

Kipchumba Murkomen, ministre de l'Intérieur du Kenya

Capture d'écran AFPTV
La semaine dernière, la BBC a diffusé une enquête révélant comment des adolescentes sont victimes de trafic sexuel à Mai Mahiu, ville de la vallée du Rift au Kenya. Lors de son apparition devant le Parlement le 13 août, le ministre de l'Intérieur kényan, Kipchumba Murkomen, a déclaré aux législateurs qu'une enquête policière avait conclu que le reportage était "faux car les personnes interrogées n'étaient pas mineures". Il ajoute que les femmes interrogées par la BBC ont été rétribuées.

C'était une supercherie. Cela a été planifié et exécuté de manière à montrer que des filles mineures subissaient une exploitation sexuelle alors qu'en réalité les personnes qui jouaient le jeu (les victimes de trafic, NDLR) savaient qu'elles n'étaient pas mineures.

Kipchumba Murkomen, ministre de l'Intérieur du Kenya

Le président du Parlement, Moses Wetangula, a également critiqué un documentaire destiné à "ternir l'image du pays".

Des propos jugés dangereux

Les propos du ministre "encouragent les auteurs de trafic sexuel d'enfants et constituent une tentative dangereuse pour discréditer et réduire au silence" le journalisme, dénonce dans un communiqué le directeur d'Amnesty International Kenya, Irungu Houghton.

La police kényane a été critiquée après que le documentaire a révélé qu'elle n'avait pris aucune mesure depuis que la BBC leur avait soumis des preuves du trafic en mars, cinq mois avant sa diffusion. "Cette inaction est une violation choquante de leur devoir et (démontre) une incapacité flagrante à respecter la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens les plus vulnérables," regrette encore Irungu Houghton.

La BBC défend le reportage, affirmant que les personnes interrogées n'ont pas été payées et qu'elles sont clairement identifiées comme des adultes racontant leurs expériences en tant que filles mineures.

En avril, le documentaire "Blood Parliament" de la BBC, qui identifiait des agents de sécurité ayant tiré et tué trois manifestants non armés lors de manifestations au Kenya en juin 2024, avait également suscité de fortes réactions. Un député avait demandé que la licence de la BBC lui soit retirée.

Afrique
Société
KENYA

