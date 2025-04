Kenya : une adolescente de 14 ans tuée par un lion

Une adolescente de 14 ans a été tuée samedi par un lion dans les environs de la capitale kényane Nairobi, a annoncé dimanche le Kenya Wildlife Service (KWS), gestionnaire de la faune sauvage.

L'incident s'est produit dans un ranch au sud du parc national de Nairobi. Un autre adolescent a été témoin de l'attaque et a donné l'alerte, a précisé le KWS dans un communiqué.

"Les rangers et les équipes d'intervention du KWS sont intervenus rapidement et ont retrouvé des taches de sang menant à la rivière Mbagathi, où le corps de la jeune fille a été retrouvé avec des blessures au bas du dos", a ajouté le KWS. "Le lion n'a pas été aperçu sur les lieux".

Des équipes ratissent la zone et un piège a été tendu pour tenter de capturer l'animal.

Le Service a ajouté qu'un homme de 54 ans avait également été tué vendredi par un éléphant dans le comté de Nyeri, dans le centre du pays.

"Le KWS présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et continue de travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre locales et les populations pour renforcer la sécurité des personnes vivant à proximité des zones de faune sauvage protégées", a déclaré le KWS.

Il a appelé à davantage d'investissements dans "l'atténuation des conflits entre l'homme et la faune sauvage", préconisant l'installation de systèmes d'alerte et une plus grande collaboration avec les populations.