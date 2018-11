A Kinshasa, l'enjeu sanitaire des toilettes publiques

La commune de Limete ayant aussi des frontières fluviales est exposée aux maladies hydriques et aux maladies des mains sales donc c'est tout un programme qui vise à éviter les contaminationsdouglas, Nkulu, maire de Limete

C'est un chassé-croisé dont les Kinois se passeraient volontiers. Dans cette rue du quartier Bon marché de la commune de Barumbu, il y a ceux qui mangent en plein air et ceux qui font leurs besoins en plein jourLes habitants n'ont pas d'autres choix que de se soulager ici, au mépris de l'interdiction d'uriner sur le mur, voire pire. C'est contre ces très mauvaises habitudes que Douglas Nkulu s'engage dans sa commune de Limete. Ce maire n'est pas peu fier de cette installation flambant neuve dont il est l'initiateur pour combler l'absence de sanitaires publiques. Une nécessité pour lutter contre l'insalubrité et les risques sanitaires.Des toilettes et douches publiques pour tous, à un prix modique qui plus est soigneusement entretenu par un agent malgré les problème de carence en eau. Un service d'une qualité très apprécié par les usagers. Mungimbga Mayila est réparateur de pneus et travaille dans la poussière, le camboui et la sueur.En fin de journée, il vient tel quel pour se laver et se changer avant de rentrer chez lui, un luxe. "Ils mettent tout ce qu'il faut à ma disposition notamment la serviette, le frottoir, le savon. Tout est ici."Le maire de Limete promet une autre installation dans sa commune. Une innovation salutaire qui n'a rien d'une attraction.