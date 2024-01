Kisnhasa annonce le début des opérations de retrait de la Monusco de la RDC

Malgré ses inquiétudes sur les violences persistantes dans l'est de la RDC, le Conseil de sécurité des Nations unies a lancé en décembre le retrait anticipé et progressif de la Monusco, comme réclamé par Kinshasa.

Depuis des mois, le gouvernement congolais demandait le retrait "accéléré" des Casques bleus présents dans le pays depuis 1999, les jugeant inefficaces pour protéger les civils face aux groupes armés.

Des Congolais manifestent devant une caserne de la Monusco à Goma (RDC) protestant contre son inaction, 25 juillet 2022 © AP Photo/Moses Sawasawa

Lors d'une conférence de presse conjointe à Kinshasa, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula et la cheffe de la Monusco, Bintou Keita, ont affirmé leur volonté d’œuvrer pour un retrait "exemplaire" de la force onusienne.

1e phase fin avril

La Monusco, qui compte actuellement quelque 13.500 militaires et 2.000 policiers, est encore présente dans les trois provinces les plus troublées de l'est congolais, le Sud et le Nord-Kivu ainsi que l'Ituri.

Son retrait doit s'opérer en trois phases et faire l'objet d'une évaluation régulière dont dépendra la poursuite de sa mise en œuvre. La première phase planifie le retrait complet des Casques bleus du Sud-Kivu d'ici fin avril.

Le processus n'en est pas encore à "voir des militaires monter dans des avions", mais "le retrait a commencé dans le sens où nous sommes à pied d’œuvre", a déclaré le ministre des Affaires étrangères congolais Christophe Lutundula.

Selon Bintou Keita, la première des 14 bases de la Monusco dans le Sud-Kivu sera fermée le 15 février au plus tard et remise aux forces de sécurité congolaises. Il s'agit de celle de Kamanyola, à la frontière burundaise.

L'ONU n'a pas fixé de date limite pour le retrait complet de la Monusco.

"Normalement le 31 décembre nous serons à la fin du processus de retrait", a en revanche indiqué MLutundula. "Nous nous battons pour que tout soit fait à la fin de cette année", a-t-il insisté.

7 millions de déplacés

Le retrait de la Monusco ne signifie pas "la fin de la guerre", a-t-il souligné, en évoquant en particulier "l'agression" dont Kinshasa accuse le Rwanda, qui soutient la rébellion du M23 active depuis deux ans dans le Nord-Kivu. "Le secret, c'est le renforcement de la puissance de notre armée", a estimé le ministre.

La cheffe de la Monusco a de son côté rappelé qu'il y avait en RDC "près de 7 millions de déplacés, dont 5,5 millions dans l'Est" qui ont besoin de protection. C'est un chiffre "faramineux", selon Bintou Keita, qui a appelé "tous les groupes armés à déposer les armes" pour que "ces personnes puissent rentrer chez elles".