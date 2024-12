Koyo Kouoh commissaire de la Biennale de Venise 2026, première pour une femme africaine

La Suisso-Camerounaise Koyo Kouoh, actuelle conservatrice du musée Zeitz-MOCAA du Cap, sera la commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise 2026, première femme africaine nommée à ce poste, a annoncé la fondation.

"Le conseil d'administration de la Biennale de Venise (...) a décidé de nommer Koyo Kouoh directrice du secteur des arts visuels, avec pour mission spécifique d'assurer le commissariat de la 61e Exposition internationale d'art en 2026", a indiqué la Biennale dans un communiqué publié mardi.

A la tête d'un des principaux musée d'art contemporain du continent africain, le Zeitz-MOCAA en Afrique du Sud, depuis cinq ans, Koyo Kouoh, 57 ans, élevée entre Douala et Zurich, a également fondé un centre d'art à Dakar, au Sénégal.

Koyo Kouoh, conservatrice du musée sud-africain Zeitz-MOCAA, au Cap le 31 octobre 2023 AFP/Archives

"C'est un honneur et un privilège uniques de suivre les traces d'illustres prédécesseurs dans le rôle de directrice artistique et de créer une exposition qui, je l'espère, aura un sens pour le monde dans lequel nous vivons en ce moment et, plus important encore, pour le monde que nous voulons construire", a déclaré Koyo Kouoh dans le même communiqué.

Avec elle, la Biennale désigne une championne du panafricanisme, une "évidence" selon elle, et même du pandiasporisme.

Koyo Kouoh avait expliqué à l'AFP l'année passée son attachement à ce qu'elle appelle les "géographies noires", voyant les influences "indéniables" dans le monde entier de la "culture noire", des Etats-Unis au Brésil, dont était d'ailleurs originaire son prédécesseur Adriano Pedrosa, à la tête de la Biennale 2024.

"Le récit du continent a été largement défini par d'autres et c'est encore le cas", livrait-elle depuis les silos à blés du port du Cap reconvertis en incontournable musée du continent.

Koyo Kouoh, conservatrice du musée sud-africain Zeitz-MOCAA, avec le président français Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France à Montpellier, le 8 octobre 2021 POOL/AFP/Archives

Koyo Kouoh est seulement la deuxième commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise issue du continent africain. Le Nigériano-Américain Okwui Enwezor, mort en 2019, est le seul à l'avoir précédée quand il avait dirigé la 56e édition en 2015.

Un an après la nomination à la tête de la fondation de l'intellectuel sicilien Pietrangelo Buttafuoco, soutien affiché de la cheffe de gouvernement italienne et patronne de parti d'extrême droite Giorgia Meloni, c'est "sur proposition du président" que Koyo Kouoh a été désignée commissaire, précise la Biennale.