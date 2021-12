L'Algérie à la chasse aux records

L'Algérie n'en finit pas de gagner. Même s’ils étaient privés de plusieurs cadres, les Fennecs ont infligé une lourde défaite (4-1) à la Mauritanie, ce jeudi soir en match amical sur leur pelouse fétiche de Blida. Cette nouvelle victoire permet aux Fennecs de porter leur série d’invincibilité à 25 matchs. Les champions d’Afrique dépassent désormais dans ce classement africain les Pharaons d’Egypte, qui avaient enregistré 24 rencontres sans défaite dans les années 2000. Un match sans accroc supplémentaire verra les coéquipiers de Riyad Mahrez, absent jeudi, égaler une autre équipe africaine : la Côte d’Ivoire, qui avait enchaîné 26 matchs sans défaite sur trois années entre novembre 2010 et la défaite des Éléphants en quart de finale de la CAN 2013, perdu contre le Nigeria. Mais ce prétendu record pose question : la sélection ivoirienne s’était inclinée aux tirs au but, en finale de la Coupe d’Afrique 2012 contre la Zambie, alors entraînée par Hervé Renard.

« Le record africain est à nous ! »

Quoiqu'il en soit, les Fennecs ne sont pas insensibles à ces statistiques. Avant le match face aux Mourabitounes, leur sélectionneur avait souligné l’importance de garder le cap et d'étirer au maximum cette belle série, qui contribue à susciter de l'émulation au sein du groupe tout en consolidant le bon classement FIFA du pays. Et après la rencontre, les joueurs n’ont pas manqué de mettre en avant cet accomplissement. C’est notamment le cas de Sofiane Feghouli, capitaine d’un soir et auteur d’un doublé contre la troupe de Corentin Martins. « Vive l’Algérie, le record africain est à nous ! 25 matchs sans défaite ! Bravo au staff et aux joueurs, c’est pour le peuple ! », a tweeté le joueur de Galatasaray, résumant bien le sentiment général.

Le record mondial dans un coin de la tête

Et maintenant ? L'Algérie va tenter de poursuivre sa série d’invincibilité et la porter à 27 rencontres à l’occasion des deux prochains amicaux à son programme en ce mois de juin : face au Mali le 6 à Blida, puis à la Tunisie, le 11 à Radès. Si les Fennecs se sortent de ces deux rendez-vous sans perdre, ils pourront penser au record mondial. La barre est placée haut : les 35 matchs consécutifs sans défaite réussis par l’Espagne (entre 2006 et 2009) et le Brésil (entre 1993 et 1996). S'en rapprocher passera d'abord par un sans-faute dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. L'Algérie y affrontera le Burkina Faso, le Niger et Djibouti dans le groupe A. Une poule accessible pour des Fennecs à l'ambition sans bornes.