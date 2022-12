L'Allemagne va restituer des bronzes de l'ancien royaume du Bénin au Nigeria

Des bronzes du Benin exposés au Musée Himboldtforum de Berlin le 15 septembre 2022. © AP Photo/Michael Sohn

Chargement du lecteur...

Un accord avait été conclu le 1er juillet dernier entre Berlin et le gouvernement nigérian après des années de négociations pour la restitution d'objets qui sont réparties dans une vingtaine de musées allemands.La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock sera accompagnée de la ministre de la Culture, Claudia Roth, de la ministre de l'État régional allemand du Bade-Wurtemberg chargée de la Culture, "ainsi que les directeurs et directrices de cinq musées allemands détenteurs des plus importantes collections de bronzes de Benin en Allemagne", a précisé un porte-parole du ministère, Christofer Burger, lors du traditionnel point presse du gouvernement allemand.Les musées concernés par ces restitutions sont celui de Linden à Stuttgart (sud), de Grassi à Leipzig (est), le MARKK à Hambourg (nord), le musée Rauten-Joest à Cologne (ouest), ainsi que le Musée ethnologique de Berlin.À lui seul, le Musée ethnologique de Berlin possède 530 objets historiques provenant de l'ancien royaume de Benin, dont 440 bronzes, considérés comme la plus importante collection après celle British Museum de Londres.Le retour de ces œuvres au Nigeria "montre combien l'Allemagne prend au sérieux le travail de mémoire de son passé colonial", a affirmé le porte-parole du ministère Christofer Burger.Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures prises récemment par l'Allemagne pour tenter d'assumer les crimes de la période coloniale, comme la reconnaissance officielle en mai 2021 d'un génocide perpétré en Namibie.Les bronzes, qui comptent parmi les artefacts africains les plus réputés, ont été pillés au 19ème siècle dans l'ancien royaume de Benin, dans le sud du Nigeria. La plupart des objets ont été pillés en 1897, quand une expédition britannique a attaqué et détruit Benin City, s'appropriant au passage des milliers de sculptures en ivoire et en métal.Ils sont aujourd'hui dans des musées et chez des collectionneurs d'art aux États-Unis et en Europe et le gouvernement nigérian négocie leur restitution.Lors de sa visite, Annalena Baerbock abordera également "les nouvelles relations germano-nigérianes ainsi que la sécurité régionale", a précisé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.