L'athlète kényane Agnes Tirop a été poignardée à mort

Elle avait remporté le bronze des Mondiaux sur 10.000 m en 2017 et 2019, et était devenue championne du monde de cross country en 2015. Elle venait, il y a un mois de battre le record du monde du 10.000m. Retrouvée morte à son domicile au Kenya

Elle a été retrouvée morte, poignardée au niveau de l'abdomen, à son domicile à Iten, célèbre centre d'entrainement en altitude de l'ouest du Kenya.



"Le Kenya a perdu un diamant qui était l'une des athlètes à la progression la plus rapide sur la scène internationale grâce à ses remarquables performances sur la piste", a déploré la fédération kényane d'athlétisme dans un communiqué. Assassiné non loin de son centre d'entrainement

"Nous continuons de travailler pour élucider les circonstances de sa mort", précise le communiqué. Le président du Kenya Uhuru Kenyatta a également rendu hommage à la championne: "Il est troublant, extrêmement malheureux et triste de perdre une athlète si prometteuse et si jeune qui, à 25 ans, avait déjà apporté de la gloire à notre pays par ses exploits sur la piste".



"Sa mort est d'autant plus difficile à encaisser qu'Agnes, héroïne du Kenya, a été victime d'un acte criminel lâche et égoïste", déplore-t-il dans un communiqué.