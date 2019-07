L'ECO, la future monnaie unique pour remplacer le franc CFA

L'ECO pour remplacer le CFA

Pourra-t-on prochainement payer en ECO au Mali ou au Nigeria et dans toute l'Afrique de l'Ouest ? C'est le voeu des dirigeants ouest-africains depuis ... 1983. Remplacer le franc CFA, hérité de la colonisation et qui duscite toujours des débats houleux est un projet ancien.Huit pays (membre de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest UEMOA) vont abandonner le franc CFA et les sept autres leur monnaie nationale. Le projet d'union monétaire entend favoriser l'intégration économique et sociale de la zone.

Les pays qui sont prêts et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de maîtrise de la dette, seront prêts sans doute en 2020

Alassane Ouattara, président ivoirien

Taux de change flexible

Alassane Ouattara, le président ivoirien l'a annoncé lors d'une conférence à Abuja, au Nigeria quelques jours après l'avoir affirmé à Paris en marge d'une visite à son homologue français."A terme, le franc CFA s'appellera l'éco. Nous allons continuer d'y travailler, on espère que ça pourra se faire le plus tôt possible. Les pays qui sont prêts et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de maîtrise de la dette, seront prêts sans doute en 2020. Il appartiendra aux chefs d'Etat de cette zone de prendre une décision, ce n'est pas à moi de le dire."La monnaie unique doit être la plus stable possible pour garantir la stabilité de la future zone financière. L'inflation, le déficit et la dette publique devront respectées des normes précises, qu'ils faut encore définir.Autre chantier : la création d'une banque centrale qui devra entre autre réguler le taux de change. Aujourd'hui, le CFA est indexé sur une seule et même monnaie : l'euro. L'ECO sera flexible et adossé à un panier de devises. l'euro, le dollars, le rouble, toutes ces monnaies permettront de réguler le taux de change de l'éco. Plus le panier est important, plus la monnaie est indépendante.Avec 300 000 millions d'habitants, 15 pays et surtout 8 devises différentes.. la CEDEAO a encore du chemin a parcourir avant de frapper ses premières pièces.