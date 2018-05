La bataille de Kolwezi en cinq dates

Dates-clés de la bataille de Kolwezi en mai 1978 :

- 12-13 mai: Quelque 4.000 rebelles venant d'Angola via la Zambie envahissent dans la nuit la province minière du Shaba (Katanga) dans le sud-est du Zaïre (actuelle République démocratique du Congo). Les "Tigres" katangais s'emparent de la majeure partie de Kolwezi, où vivent plus de 2.200 Occidentaux, très majoritairement Européens, et notamment de l'aéroport.

- 16 mai : Des centaines de parachutistes zaïrois sont largués aux abords de l'aéroport.

- 19 mai : Répondant à l'appel du président Mobutu Sese Seko, la France lance l'opération "Bonite". 400 légionnaires du 2e Régiment étranger de parachutistes (REP) sautent sur Kolwezi. Ils sont rejoints le lendemain par 200 autres légionnaires, tandis que des para-comandos belges atterrissent à l'aéroport.

- 21 mai : Un pont aérien évacue près de 2.000 Européens de Kolwezi.

- 15 juin : Les derniers légionnaires français quittent Kolwezi, relevés par les Zaïrois et une force africaine.

La "bataille de Kolwezi" a fait un millier de morts, parmi lesquels au moins 700 civils, dont 120 à 170 Européens, 5 légionnaires français, un parachutiste belge et près de 250 rebelles.