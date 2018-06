La Belgique répond "favorablement" à la demande de la CPI d'accueillir le Congolais Bemba

La Belgique a répondu "favorablement" à la demande de la Cour pénale internationale (CPI) d'accueillir l'ex-dirigeant congolais Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté par cette juridiction, et s'apprête à le recevoir dans les prochains jours, a annoncé jeudi son ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, dans un communiqué.

"Les autorités belges ont répondu favorablement à la demande de la Cour de permettre le séjour de Monsieur Bemba en Belgique, où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire. La décision a été communiquée à la Cour", a expliqué M. Reynders.

Le ministre a précisé que les démarches pratiques pour son séjour sur le sol belge seraient entreprises "dans les jours à venir".

M. Bemba "a demandé un visa de type C, de court séjour", l'autorisant dans un premier temps à séjourner jusqu'à 90 jours en Belgique, a souligné à l'AFP une porte-parole du secrétaire d'Etat à la Migration Theo Francken.

La demande est examinée par l'Office des étrangers, a ajouté cette porte-parole, Katrien Jansseune.

Selon des sources concordantes, l'épouse et les enfants de l'ancien chef de guerre congolais vivent à Rhode-Saint-Genèse, commune cossue située à 15 km au sud de Bruxelles, là même où il avait été arrêté le 24 mai 2008 à la demande de la CPI.

Depuis la décision de la Cour de La Haye d'ordonner sa remise en liberté sous conditions mardi, Jean-Pierre Bemba restait toutefois sous sa surveillance en attendant le feu vert des autorités belges à une demande de séjour.

Le 8 juin, il avait été acquitté en appel, à la surprise générale, deux ans après sa condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre puis vice-président, le Congolais avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison, la peine la plus lourde jamais imposée par la CPI, pour les meurtres, viols et pillages commis en Centrafrique par sa milice entre octobre 2002 et mars 2003.