La Belgique veut « tourner la page » de l’élection et soutient Félix Tshisekedi

Le soutien des Etats-Unis



Félix Tshisekedi est parti à la conquête de sa légitimité à l'internationalBob Kabamba, professeur de science politique à l’université de Liège

"Conquête de légitimité"

Cette rencontre entre Didier Reynders et Félix Tshisekedi, c’est « la consolidation d’un processus de réchauffement diplomatique » entamé dès son accession au pouvoir, estime Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l’université de Liège.« Exécrables » sous l’ère Kabila, les relations entre l’ex-puissance coloniale et la RDC ont pris un virage radical. Plusieurs émissaires se sont rendus à Bruxelles ces derniers mois tandis que le Congo a consenti à la réouverture de la maison Schengen, guichet unique de délivrance de visa, fermée depuis plus d’un an par la précédente administration.Autre signe d’apaisement : la reprise de sept vols hebdomadaires entre les deux capitales opérés par Brussels Airlines. Prochaine étape : « rouvrir le consulat général belge de Lubumbashi » espère Didier Reynders, tout en souhaitant que la Belgique fasse de même à Anvers. Le ministre évoque aussi le retour d'un ambassadeur en RDC et la reprise de la coopération militaire.C’est la première visite de Félix Tshisekedi hors du continent depuis son élection. Et ce n’est pas un hasard s’il a choisi de se rendre à Washington. Les Etas-Unis semblent fermement résolus à soutenir le nouveau président congolais.« Nous sommes déterminés à travailler avec lui pour la mise en œuvre de son programme visant à combattre la corruption, renforcer l’Etat de droit, améliorer la sécurité et protéger les droits humains » , a déclaré Robert Palladino, le porte-parole de la diplomatie américaine.Hasard du calendrier, Martin Fayulu -qui revendique toujours la victoire à l'élection- était aussi aux Etats-Unis. Pas de face à face entre les deux hommes, qui ont par contre rencontré peu ou prou les mêmes officiels américains. De la médiation pour unir les rangs de l'opposition et des sanctions à l'encontre des caciques du régime sortant. Le Trésor américain a notamment gelé les avoirs de plusieurs hauts responsables de la Commission électorale congolaise il y a quelques semaines. Une manière de « fragiliser les piliers de l’ancien régime et donc de renforcer Tshisekedi », analyse M. Kabamba.Depuis son élection controversée, « Félix Tshisekedi est parti à la conquête de sa légitimité». D’abord dans la sous-région en rencontrant ses pairs de l’Union Africaine et désormais « aux yeux de la communauté internationale », estime Bob Kabamba.Pour lui, le nouveau président congolais doit consolider son pouvoir à l’étranger avant de pouvoir s’opposer « à Kabila et à son régime ». Le président sortant a en effet raflé la majorité absolue à l’Assemblée nationale et contrôle désormais le Sénat. Bien qu'en retrait, « le raïs » semble bien décider à peser sur la vie politique.