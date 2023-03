La CAF dévoile les dates du match d'ouverture et de la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire

Le match d'ouverture se tiendra au stade olympique d'Ebimpé.

C’est le plus grand stade du pays avec ses 60 000 places assises et toutes ses tribunes couvertes. Doté d’une pelouse en gazon naturel, il a été construit par une entreprise chinoise.





Le stade peut abriter 60 000 spectateurs. DR.

Ce stade est situé en banlieue abidjanaise, plus précisément dans la commune d’Anyama, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. Il s’étend sur 20 hectares.





JAN 13: Kick-Off

FEB 11: Final



Official dates for the 2023 #TotalEnergiesAFCON in Cote d’Ivoire are confirmed! — CAF (@CAF_Online) March 30, 2023

Cette 34ème édition se tient en Côte d'Ivoire et ce sera la deuxième fois que le pays organise la compétition en 1984. Il s'agissait alors de la première édition et les Camerounais avaient remporté le trophée.La compétition se déroulera pendant près de 4 semaines. 24 équipes seront qualifiées pour le tournoi dont le pays organisateur la Côte d'Ivoire.Les éliminatoires pour la CAN 2023 continuent. Six pays sont déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN : l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso le Sénégal et le pays organisateur.Le tirage au sort des matchs de la phase finale aura lieu en septembre prochain a confirmé le Secrétaire général de la Confédération africaine Veron Mosengo Omba.La phase finale de cette 34ème édition se déroulera dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, San-Pédro et Yammoussoukro. 52 matchs aurot lieu en Côte d'Ivoire.